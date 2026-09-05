María Guerra, directora en Ibiza: "Hacer cine es una cosa muy rara"

«Dirigir es como parir un elefante». Así de rotunda fue la directora de cine María Guerra al describir su profesión durante la charla 'Las voces del rodaje', en la que una decena de profesionales del sector pusieron en común en el Bibo Park sus vivencias tras décadas en la industria en el marco de la muestra de cortometrajes Ixtar Curts, que se celebra este fin de semana en Sant Antoni.

«Un corto que se ve en 10 minutos son generalmente dos años de trabajo, si no más», expuso la directora. «Hay momentos en los que flaqueas y es precisamente el equipo el que te sostiene». Guerra definió su profesión como "un trabajo extraño" compuesto por profesionales que hacen «lo que cada uno mejor sabe hacer dentro de su posición» para dar vida a las ideas de una persona. "Hacer cine es una cosa muy rara", sintetizó.

Imma Puerto fue la encargada de abrir el coloquio a los profesionales del sector. / J.A. Riera / J.A. Riera

Pablo Alcántara, productor, destacó las dos caras de su trabajo: "Por un lado está el tema de la pasta, que no es tan bonito", advirtió. "Y luego está la otra parte, que es cómo vamos a solucionar todos los marrones para que este maravilloso equipo creativo pueda lucirse".

El director de fotografía Manolo Matoses puso en valor el trabajo del equipo técnico, aquellos que están a cargo de los artefactos que hacen posible la magia del cine: «El momento de pulsar el botón de grabar es el momento en que realmente empieza a nacer todo», expresó Matoses, que destacó la enorme preparación que se requiere para el puesto: «Muchísimos años y muchos conocimientos. Al final, son los que sacan adelante esa película».

Lanzarse a la piscina

El director madrileño afincado en Gran Canaria Gonzalo Díaz confesó ser un apasionado de los comienzos de los grandes directores. "La primera de Almodóvar es imposible conseguirla", refirió Díaz. "No se habla de los fracasos y las dificultades, solo llega gente que parece que lo ha hecho todo genial".

Geólogo de profesión, Díaz siempre quiso entrar en el mundo del cine. Hasta que un amigo le facilitó la oportunidad de participar en un cortometraje. «Pero grabamos mañana», le advirtió. El resultado no fue un éxito. A la semana siguiente, grabó otro. Díaz reconoce no estar especialmente orgulloso de estos primeros trabajo; sin embargo, sí valora que le sirvieron para dar sus primeros pasos en el cine y acumular experiencias que le servirán para toda la vida.

El encuentro tuvo lugar en Bibo Park, en Sant Rafel. / J.A. Riera / J.A. Riera

La actriz Elena Octavia, protagonista del laureado cortometraje 'La Culpable', quiso relativizar la dureza de su profesión frente a la capacidad creativa del cine: "El planeta Tierra está viviendo momentos complicados. Si algo nos puede salvar es la capacidad de crear de los seres humanos. Muchas veces la capacidad de destruir se impone con una violencia muy grande". Llamó a los jóvenes actores a no quedarse sentados esperando un papel: "Es la mejor manera de volverte loca", alertó, y los animó a ir participando, poco a poco, en pequeños proyectos y seguir generando "espacios de encuentro".

La precariedad del sector

Octavia habló también de la precariedad en el sector: "Hay algo en el aire que se sobreentiende: que nos gusta tanto nuestro trabajo que lo tenemos que hacer gratis", argumentó. "Quizás tienes que trabajar más la producción, juntar los medios y después llegar aquí", expuso.

El actor Eric Francés ('Desechos', 'El Club del Paro') puso el foco sobre uno de los ingredientes clave del éxito en la industria: la casualidad. "Estaba esperando en un semáforo en Madrid y se pararon a mi lado el director de un festival de cine y su hermana. Nos tomamos una cerveza y dijeron que me llamarían". El actor cuenta que, efectivamente, poco tiempo después, recibió la llamada del director para participar en una película. "Si no hubiera estado en ese semáforo, a lo mejor no habría estado en la peli", afirmó.

La directora de cásting Àngels Martínez, responsable del elenco de 'Es Gegant d’es Vedrà i altres rondaies', rememoró las decisiones difíciles que tuvo que tomar. "Hubo gente muy buena que no pudimos coger para el proyecto", concretamente porque eran actores que no hablaban el ibicenco o que tenían demasiados tatuajes que dificultaba el trabajo del equipo de maquillaje. Aun así, uno de sus objetivos era que los actores estuvieran cómodos: "Yo quería que nadie lo pasara mal, y que se divirtiesen".

Este coloquio forma parte de la XXVII Mostra Ixtar Curts, la muestra cinematográfica con más trayectoria de Balears, como recuerdan sus organizadores, que se celebra este fin de semana en Sant Antoni dentro de las fiestas de Sant Bartomeu y que ha puesto al municipio en el mapa del cine nacional.