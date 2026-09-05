CBbC Cala Bassa celebra su cena benéfica a favor de Fundación Conciencia

CBbC Cala Bassa reafirma su compromiso social con la celebración, el viernes 2 de octubre a las 20 horas, de la cuarta edición de su tradicional cena benéfica a favor de Fundación Conciencia, una iniciativa que reúne a clientes, empresas colaboradoras y particulares con un objetivo común: contribuir a mejorar la vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Los asistentes disfrutarán de un menú especialmente diseñado para la ocasión y podrán participar, además, en una gran rifa con regalos cedidos por empresas colaboradoras. Los fondos obtenidos se destinarán a apoyar los proyectos de Fundación Conciencia, entre ellos programas de protección de la infancia, apoyo psicológico y asesoramiento legal, formación para familias y mejoras en el sistema de protección de menores.