Can Secret refresca su propuesta gastronómica

Can Secret renueva parte de su propuesta gastronómica e incorpora nuevas elaboraciones frescas, ligeras y llenas de matices, sin perder la identidad que ha definido su cocina desde el inicio de la temporada: respeto por el producto, protagonismo de la huerta y recetas reconocibles interpretadas desde una mirada contemporánea. Además, coincidiendo con la renovación de su carta, Can Secret estrena un menú degustación compuesto por cinco pases salados y un postre. Una propuesta especialmente atractiva para aquellos que desean adentrarse en una experiencia gastronómica repleta de sabor, matices y texturas y comprender la cocina de este restaurante a través de un recorrido completo. El precio del menú degustación es de 50 euros por comensal, bebidas no incluidas.

Brioche de ‘pulled pork’ ibicenco, un plato sabroso.

Ubicado en el Agroturismo Safragell, en una finca centenaria de Sant Llorenç, Can Secret continúa evolucionando su concepto de ‘Cuina amb ànima’ con una carta conectada con el ritmo natural de la isla. Una cocina que cambia con la temporada y que encuentra en el huerto propio, el producto de proximidad y el aceite de oliva virgen extra algunos de sus principales hilos conductores.