"Desde mi barco escuché su sonido": un delfín sorprende a una embarcación en una cala de Ibiza

Una noche de música y tranquilidad a bordo de una embarcación frente a Cala Comte acabó con un encuentro inesperado. Una usuaria de Ibiza se encontró con un delfín durante la madrugada del jueves al viernes, muy cerca de la costa.

El avistamiento tuvo lugar alrededor de la medianoche, entre el 3 y el 4 de septiembre. La mujer se encontraba en el barco, disfrutando de la noche y escuchando música cuando escuchó el característico sonido del animal. "Estábamos escuchando buena música en el barco, relajados, y escuché su sonido", explica la protagonista de este encuentro.

El delfín permaneció durante un rato junto a la embarcación. Según relata, el animal se encontraba solo, dato que según los expertos es bastante raro y poco común que un delfín nade completamente solo de forma permanente. Al ser animales extremadamente sociales, la soledad suele ser un estado temporal o una señal de que algo inusual está ocurriendo.

Pautas para una correcta interacción

Según las pautas de la organización no gubernamental por la conservación marina, OceanCare, explica que aunque un delfín parezca amigable es un animal salvaje, por lo que debes salir del agua si se acerca para evitar golpes o bloqueos peligrosos.

Además, se debe evitar tocarlo o alimentarlo, ya que esto le genera estrés, altera su instinto de caza y lo expone al peligro de las hélices de los barcos al perder el miedo a los humanos. Finalmente, se debe mantener siempre una distancia mínima de 50 metros y, si vas en barco, navega despacio y sin cambios bruscos de rumbo para no acorralarlo.