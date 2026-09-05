Antonio Villasante, artista, en el Club Diario de Ibiza: "Dime qué pintor o escritor va al gimnasio, es corredor o atleta: necesitas toda tu energía para esto"

"Cristina me parece una de las mejores pintoras de la isla, la que mejor refleja lo que es la sinfonía y el aroma, lo que es Ibiza en sus cuadros, sus pinceladas y en su color, aunque se puedan molestar los demás". Así define Antonio Villasante lo que piensa sobre la artista Cristina Ferrer, con la que comparte una exposición de arte en el Club Diario de Ibiza, que se inaugura este martes 8 de septiembre a las 19 horas.

Para Ferrer, también es "todo un honor y un privilegio" poder exponer con Villasante. "Es un maestro con muchos años de trayectoria. Cuando la gente lo vea, sabrá de lo que estoy hablando. Los cuadros que pinta son tan realistas que sobresalen y él sí que sabe plasmar la luz del Mediterráneo", responde la artista ibicenca: "Cuando me dijo, 'vamos a hacer una exposición juntos', ni me lo pensé".

"En esta exposición se podrán ver 21 obras mías, además de 25 de Cristina", detalla el artista. "Él me dijo que si no exponíamos juntos en esta ocasión, ya no iba a pasar", añade Ferrer. Villasante matiza que esta "es la última exposición" que hace en Ibiza: "Tengo otros proyectos", justifica el pintor.

Se conocieron "por el arte". Ferrer admite que es "admiradora fiel suya" y que Villasante se puso en contacto con ella: "Me dijo, 'me gusta tu pintura'. Él es una persona muy directa y clara: blanco es blanco y negro es negro", bromea la ibicenca.

Cuándo empezaron a pintar

Mientras que Ferrer nació y se crio en Ibiza, Villasante es de Alarcón, un pueblo de Cuenca, y conoció la isla porque trabajó aquí durante muchos años: "Ahora ya llevo cuatro años fuera, donde tengo una galería, pero he hecho muchos cuadros en la isla".

Preguntados por cuándo empezaron a dedicarse al arte, Ferrer asegura: "Yo creo que el arte lo llevas dentro: es la primera forma de expresión de un niño. Empieza en el dibujo, con su forma y estilo. Por mucha carrera que tengas en Bellas Artes, si no lo llevas desde el nacimiento, no sale esa tonalidad que buscas, esa expresión y ese color tan buscado".

Villasante coincide y compara con otras disciplinas como la escritura o el deporte. "En el arte, igual que en el fútbol, no todo el mundo puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, por mucho que se esfuercen. Hoy en día cualquiera hace una exposición. Hay gente que te quita las salas y tu arte no lo aprecian. Yo nací pintando, con 16 años a mí me querían meter en Bellas Artes, pero no quise. Simplemente trabajaba y pintaba a la vez", explica el artista.

Cómo describirían su arte

"El óleo es la técnica más difícil, aunque hay muchas técnicas y todas son muy respetables, encontrar la tonalidad deseada con óleo no es nada fácil", explica Ferrer sobre su estilo: "Cualquiera puede coger el pincel y hacer un cuadro, pero si quieren una tonalidad concreta ya es otro asunto. Hay gente a la que le explico mi procedimiento, cómo consigo la tonalidad y aunque les explique punto por punto, no saben". Villasante coincide en la dificultad de esta técnica: "Tengo 72 años y el óleo aún estoy por domarlo".

El artista describiría las obras de Ferrer como un arte "muy personal": "Ella ha conseguido su estilo, cosa que es muy complicada de conseguir. La gente suele ir con los estilos de los demás, pero su estilo de color, su pincelada es como es. Se nota en los cuadros hasta cuando está estresada mientras los pinta", sostiene. "Vio uno y me preguntó: '¿Qué te pasó en este cuadro, que me gusta mucho? Es diferente'", ríe Ferrer.

"Cuando es un buen artista se notan esas cosas. El cerebro es un músculo que necesita mucho azúcar y mucha energía: dime qué pintor o escritor va al gimnasio, es corredor o atleta", pregunta Villasante: "Necesitas toda tu energía para esto y su estilo [el de Ferrer] lo refleja".

Cómo lo trabajan

"Como buen pintor, siempre diré que estoy aprendiendo constantemente, en cada cuadro aprendo algo", afirma Ferrer. "En cada cuadro aprendemos algo porque le echamos mucha alma y se ve. Siempre hay alguna novedad que piensas, 'he hecho esto y nunca lo había hecho de esta forma', y entonces te superas", coincide Villasante. "No puedes dormirte, aunque siempre sea el mismo estilo, y como dice Antonio, veas la obras y sepas que es de ese artista, en cada cuadro el pintor va progresando y se va superando", asevera la ibicenca.

Para ambos, "el quid de la cuestión" está en la mezcla del color: "A un mar le puedo dar 20.000 pinceladas y mezclo muchísimos colores. Uno y otro... Hasta que me salga 'el color', pero luego aún hay que darle la luz. Ahí es cuando te paras completamente, para encontrar la tonalidad", describe Villasante.

"Nuestras paletas se parecen un montón, porque no seguimos un orden. Cuando he ido a ver a grandes maestros, siempre tienen la paleta impoluta y en orden: de blanco a ocre, a amarillo y naranja", mantiene Ferrer: "Yo, en cambio, miro el cuadro y voy cogiendo pintura: 'Ahora este y luego el otro', además de que trabajo con tres paletas, dos para poner los colores y otra para hacer las mezclas", compara.

Filosofías diferentes ante el arte

"Yo siempre he pintado por dinero", afirma Villasante, contundente. Su filosofía del arte varía mucho con respecto a la de Ferrer, que asegura que lo hace para ella misma: "Yo pinto para mí". "Yo he pintado por dinero, si alguien quería algo, se lo hacía; pero suelta la gallina o no hago nada. Pintar por pintar, no pinto", reitera el artista. "Yo pinto por amor, totalmente, me importa dos pepinos el dinero", contrapone la ibicenca.

Sobre los artistas que más les gustan afirman ambos que uno de ellos "tiene que ser Sorolla", aunque Ferrer se decanta también por Vladimir Vologov y Rubens, y Villasante, por Caravaggio. Sobre su diferencia de opiniones, el artista setencia: "Menos mal que el mundo está hecho de colores".