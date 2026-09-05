Antoni I. Marí conquista el Eivissa Jazz con una noche que reivindica el jazz como "música de resistencia"

El jazz ha vivido una de sus grandes noches en el Baluard de Santa Llúcia con la actuación del guitarrista ibicenco Antoni I. Marí y el colectivo de la Eivissa Jazz Experience. Según ha explicado la organización del Eivissa Jazz, el músico de la Vénda de Xarraca ha protagonizado su estreno como solista en el festival con un repertorio propio que ha preparado durante los últimos meses junto a varios músicos con los que comparte proyectos y ensayos en Barcelona.

Concierto del Eivissa Jazz Experience. / Andrés Iglesias

Marí ha formado su sexteto junto a Oriol Vallés, a la trompeta; Gabriel Amargant, al saxofón tenor; Guillaume Coulbois, al piano; Ot Granados, al contrabajo, y Rubén Bueno, a la batería. El grupo ha recorrido las diferentes influencias que han dado forma al universo musical del guitarrista, con referencias al post-bop neoyorquino de John Coltrane y al sonido del sello Blue Note.

La actuación también ha incorporado una dimensión más personal e intelectual. Marí ha presentado una composición inspirada en el concepto del déjà raconté, una idea vinculada a Sigmund Freud y a los relatos de pacientes que tenían la sensación de haber contado antes aquello que explicaban por primera vez.

El músico ibicenco ha trasladado así al escenario algunas de las inquietudes que también forman parte de su trayectoria académica. Marí ha compaginado sus estudios superiores de guitarra con la carrera de Filosofía y prepara ahora una tesis doctoral sobre el inconsciente.

Concierto del Eivissa Jazz Experience / Andrés Iglesias

Una noche de jazz como "resistencia"

La jornada no ha terminado con el concierto del sexteto. Marí se ha incorporado después a la Eivissa Jazz Experience, el colectivo impulsado y coordinado por el pianista gallego Abe Rábade desde hace dos décadas.

Para esta formación, el guitarrista ha aportado dos composiciones de su repertorio. Además, ha creado a contrarreloj "Greixonera", una pieza rítmica con una introducción marcada por el sonido de James Brown. Según ha explicado la organización, el título y la composición han servido para recuperar el concepto de grease, en referencia a la grasa asociada a la forma de tocar jazz de músicos negros en los años anteriores a la conquista de los derechos civiles en Estados Unidos. En este contexto, Marí ha defendido que el jazz "nunca dejará de ser una música de resistencia".

El guitarrista también ha utilizado una segunda guitarra eléctrica de fabricación ibicenca. El instrumento ha salido del taller del luthier Manuel Marín Cano, que ha tenido que trasladar su espacio de trabajo de Platja d'en Bossa debido a la crisis habitacional de la isla.

Concierto del Eivissa Jazz Experiencie / Andrés Iglesias

Abe Rábade reivindica contar la historia de cada canción

La Eivissa Jazz Experience ha reunido después sobre el escenario a Ramon Prats, a la batería; Toño Miguel, al contrabajo; Eva Fernández, a la voz y el saxofón soprano; Alejandro Vargas, a los teclados, y Antoni I. Marí, a la guitarra.

La actuación ha seguido una propuesta que Rábade ha defendido durante años: explicar al público el origen y las motivaciones de cada composición. "Soy muy partidario de que cada intérprete cuente la intrahistoria de cada canción porque nosotros, cuando ensayamos, lo que hacemos es decodificar la música, pero desconocemos las motivaciones que hay detrás, la inspiración", ha explicado el pianista, según la organización.

Concierto en el Eivissa Jazz Experience / Andrés Iglesias

La música ha avanzado entre composiciones propias, versos en castellano y gallego y el diálogo entre los distintos instrumentos. El reloj de la Catedral ha marcado las once durante una noche que ha confirmado el protagonismo de Antoni I. Marí en esta edición del Eivissa Jazz.

El propio Rábade ha definido la jornada como la "gran noche" del guitarrista ibicenco, que ha enlazado su concierto como líder de un sexteto con su participación en la Eivissa Jazz Experience y en la posterior programación nocturna del festival.