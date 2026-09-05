Àlex Pitaluga, a las primarias del PSOE para presidir el Consell: "Me preocupa que nuestros hijos tengan que irse de Ibiza porque no pueden acceder a una vivienda"

Àlex Pitaluga Ivorra ha anunciado este viernes su intención de presentarse a las primarias del PSOE para convertirse en el candidato del partido a la presidencia del Consell de Ibiza en las elecciones de 2027. Actual diputado del PSIB-PSOE por Ibiza en el Parlament balear, da así el primer paso para disputar la candidatura socialista a la primera institución ibicenca durante los próximos comicios insulares. Pitaluga justifica su decisión por la necesidad, a su juicio, de cambiar el rumbo de las políticas que afectan a la isla.

Entre sus principales preocupaciones sitúa el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, la saturación y la presión sobre el territorio, así como la pérdida de calidad de vida de los residentes. "Lo hago porque no me resigno a ver hacia dónde va nuestra isla", señala Pitaluga. El socialista ha puesto el foco en las dificultades que afrontan los jóvenes para poder quedarse en Ibiza. "Me preocupa que nuestros hijos tengan que irse de Ibiza porque no pueden acceder a una vivienda", ha afirmado.

Reclama revisar el modelo turístico de Ibiza

El diputado también plantea un cambio en el modelo turístico y de crecimiento de la isla. Pitaluga defiende que Ibiza necesita turismo, pero considera que la actividad turística debe estar al servicio de los residentes y no perjudicar su calidad de vida. "Necessitam turismo, claro que sí. Pero el turismo no debe ser a costa de los ibicencos y las ibicencas. El turismo tiene que desarrollarse en favor de la isla".

En este sentido, considera que la actividad turística debe contribuir a mejorar los servicios públicos, la educación y la sanidad y facilitar el acceso a la vivienda. También reclama una mayor protección del territorio, el paisaje, el patrimonio y la cultura de la isla.

Pitaluga sostiene que las elecciones de 2027 pueden abrir la puerta a un cambio en las políticas de Ibiza y apela a las personas que comparten su diagnóstico sobre la situación actual de la isla. "Estoy convencido de que muchos de vosotros compartís estas ganas de cambio. Estoy convencido de que en el 2027 podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar el rumbo de nuestra isla", afirma.

34 años de trayectoria en la educación

Nacido en Ibiza y vecino de la capital, Àlex Pitaluga tiene 59 años y es licenciado en Geografía e Historia por la Universitat d'Alacant, donde obtuvo el título en 1989. Ejerce como profesor de Geografía e Historia desde 1992 y es funcionario de carrera desde 1995.

Su trayectoria profesional está vinculada principalmente al ámbito educativo. En el IES sa Blanca Dona ejerció como jefe de departamento durante seis años, jefe de estudios entre 2002 y 2004 y director entre 2010 y 2018.

Entre 2011 y 2015 presidió la Associació de Directors de Secundària de les Illes Balears (Adespi) y también ha participado como formador en cursos de función directiva organizados por la Conselleria d'Educació i Universitat.

Además, ha impartido clases en el Máster de Formación del Profesorado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Ibiza. Desde 2023 ocupa un escaño como diputado del PSIB-PSOE por Ibiza en el Parlament balear y actualmente también ejerce como secretario de Educación de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE).