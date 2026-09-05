Alerta amarilla este domingo en Ibiza y Formentera por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa para este domingo una alerta amarilla por altas temperaturas en Ibiza y Formentera, en el marco del episodio de calor que afecta a la Península y Baleares y que podría prolongarse hasta comienzos de la próxima semana.

El aviso estará vigente entre las 12 y las 18.59 horas de este domingo 6 de septiembre. Según el detalle de avisos de la Aemet, el fenómeno previsto es de temperaturas máximas, con un valor de referencia de 36 grados, un nivel de aviso amarillo y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En la predicción por municipios, la Aemet apunta para Ibiza una jornada estable, sin probabilidad de lluvias, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34. La sensación térmica podría alcanzar los 35 grados.

En Formentera, la previsión apunta también a un domingo sin lluvias, con mínima de 25 grados y máxima de 30. No obstante, la sensación térmica podría dispararse hasta los 39 grados, según los datos de la agencia.

El episodio llega después de varios días marcados por temperaturas elevadas en las Pitiusas. De cara al inicio de la semana, la previsión mantiene ambiente caluroso y estable el lunes y el martes, antes de un posible cambio de tiempo a partir del miércoles, cuando la Aemet ya contempla la probabilidad de precipitaciones tanto en Ibiza como en Formentera.