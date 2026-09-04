El problema de la vivienda vacía algunas aulas de Ibiza

El próximo 10 de septiembre comienzan las clases en las Pitiusas y los colegios ultiman estos días los preparativos para recibir al alumnado. El panorama que ofrecen los doce centros consultados por Diario de Ibiza es, en términos generales, de normalidad: la mayoría dispone ya de prácticamente toda la plantilla docente, las ratios se encuentran dentro de lo previsto y las obras que todavía continúan en algunos centros deberían estar terminadas o no interferirán en el inicio de las clases.

Esta sensación se repite en buena parte de las conversaciones mantenidas con los equipos directivos. En centros como Cas Serres, Sa Joveria o Guillem de Montgrí, las respuestas son prácticamente idénticas: plantillas cubiertas, ratios dentro de lo habitual y ninguna incidencia relevante que pueda condicionar la llegada del alumnado. En Sa Joveria, su directora, Ester Tur, resume el ambiente previo al comienzo de curso destacando que cuentan con "un equipo genial" para afrontar las clases. La tranquilidad se extiende también a otros colegios donde las pequeñas actuaciones pendientes se consideran parte de los preparativos habituales de septiembre y no una amenaza para el inicio de la actividad lectiva.

Sin embargo, detrás de esta relativa tranquilidad aparecen problemas que van más allá de las puertas de los colegios. Uno de ellos es la vivienda, una dificultad que no solo condiciona la llegada y permanencia de profesores en Ibiza, sino también la estabilidad de las propias familias.

Así lo constata Alejandro Vide, director del colegio Sa Serra, donde el movimiento de alumnado relacionado con las dificultades para residir en la isla es constante. "Hace dos años que estoy de director y casi 30 a 40 familias han dejado la isla por el problema de la vivienda. En un curso eso es muchísimo", explica. Vide señala que existe "mucho movimiento" de alumnado y que incluso hay familias que abandonan Ibiza en pleno curso por sus problemas para encontrar o mantener una vivienda. Esta circunstancia provoca que la ocupación de las aulas pueda variar considerablemente de un año a otro: "algunos grupos llegan más saturados mientras otros mantienen cifras más moderadas".

Plantillas prácticamente completas

La falta de profesorado, en cambio, no aparece a pocos días del comienzo de curso como una incidencia generalizada entre los centros consultados. La mayoría cuenta ya con su plantilla completa o únicamente espera la incorporación de algunos sustitutos.

En Cas Serres, Sa Joveria, Sa Serra, Guillem de Montgrí, Labritja, Sant Jordi y Can Bonet aseguran disponer de todos los docentes necesarios para comenzar las clases. En otros centros únicamente quedan algunas sustituciones pendientes. En Sa Blanca Dona quedan tres por incorporar, aunque su director, Ricardo López, resta importancia a la situación y asegura que "no es nada", ya que las plazas "están solicitadas". Asimismo, en Puig d’en Valls quedan tres puestos pendientes y en el Mestre Lluís Andreu esperan cubrir dos sustituciones por bajas relacionadas con embarazos.

Arreglos en el patio del colegio Sant Jordi, los cuales se prevén que estén finalizados el día de inicio de clases / J.A. Riera

En Can Cantó la única incorporación pendiente es también la de un sustituto que todavía debe confirmarse. Su auxiliar, Aitor Holgado, explica que el centro afronta estos días sin problemas destacables y que el principal cambio respecto al curso anterior será ajeno a las plantillas: una modificación en la aplicación utilizada para gestionar el comedor escolar a la que familias y centro "tendrán que readaptarse". En Cas Serres, por su parte, su directora, María Roldán, confirma que todas las plazas están cubiertas y que no existen obras ni peticiones pendientes que puedan alterar el comienzo del curso.

También en Sa Bodega consideran que la situación entra dentro de la normalidad habitual de estos días. Su jefa de estudios, Cristina Roch, recuerda que "siempre hay alguna baja, ya sea por maternidad, paternidad, citas médicas", pero sin incidencias que hagan prever problemas para el comienzo de las clases.

Especialmente satisfecha se muestra la directora de Sant Jordi, Ester Marí Ordóñez. "Soy afortunada, debo decirte que somos de los pocos coles que estamos todos y donde todo va con normalidad", comenta entre risas y resume: "Soy la más feliz de Ibiza".

Obras que apuran los últimos días

En principio, las obras tampoco deberían alterar el comienzo del curso. Varios centros mantienen pequeñas actuaciones en marcha, aunque los equipos directivos confían en que estén listas para recibir al alumnado el primer día de clase.

En Sa Blanca Dona, por ejemplo, durante el verano se han ejecutado las nuevas aulas de escoleta. Los trabajos principales ya están terminados y únicamente quedan algunos detalles, como la colocación de cristales, la instalación de los aparatos de aire acondicionado y la disposición del mobiliario. López asegura que el resultado es "fenomenal" y prevé que todo esté acondicionado para el día 10.

Ultimando detalles de arreglos en los paneles solares del colegio Sant Jordi / J.A. Riera

También Sant Jordi mantiene obras en el patio y los baños. Su directora confía en que estén acabadas antes de la llegada de los niños, aunque reconoce que siguen existiendo necesidades pendientes. Entre ellas cita reparaciones en los tejados por filtraciones, problemas de humedades y su intención de renovar todos los baños. "No siempre te hacen todo lo que quieres, es una lucha que tenemos todos los colegios siempre", reconoce.

En Sa Serra revisan estos días algunos fallos del sistema de climatización instalado el pasado curso y trabajan con el Ayuntamiento para resolverlos antes del comienzo de las clases. El centro también quiere abordar con las familias los problemas de acceso, especialmente en las horas de entrada y salida, cuando la llegada de autobuses y vehículos, "colapsa" la entrada.

Por otro lado, Puig d’en Valls mantiene una actuación para evitar acumulaciones de agua, aunque la dirección señala que no afecta al funcionamiento del colegio. En Labritja, el Ayuntamiento sustituye el vallado que estaba deteriorado, mientras que en el Guillem de Montgrí queda pendiente instalar el portero automático. En el caso de Can Bonet todavía hay trabajos en marcha, aunque su jefe de estudios, Sergio Peñalver, asegura que avanzan dentro del "plazo previsto" y que "no condicionarán el inicio de las clases".

Aulas "a tope" y más apoyo a la diversidad

Las ratios tampoco aparecen como un problema general entre los colegios consultados. Centros como Guillem de Montgrí, Mestre Lluís Andreu o Sant Jordi aseguran encontrarse dentro de los niveles previstos, mientras que Sa Blanca Dona cuenta este año con menos alumnado de Infantil y, por tanto, con grupos menos numerosos.

La excepción más clara es Sa Bodega, donde Roch reconoce que algunas aulas están "a tope" y considera que no deberían incorporarse más alumnos. Además, el centro mantiene desde hace tiempo una petición para aprovechar una terraza como nuevo espacio educativo. "Nos gustaría levantarla con una valla y cubrirla con un techo porque sería un espacio más para utilizar en el centro", explica.

Asimismo, en el colegio concertado Can Bonet reclaman más recursos para atender al alumnado con necesidades específicas. Su jefe de estudios, señala que cada año solicitan más horas de apoyo a la diversidad de las que finalmente reciben: "Nosotros lo que siempre pedimos es más horas para soporte de los niños con necesidades y nunca nos dan todas las que pedimos".