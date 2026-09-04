El verano continúa en Chinois Ibiza con grandes nombres de la electrónica

Llega septiembre, pero la temporada en Ibiza continúa activa con fuerza. Chinois Ibiza afronta el mes con una programación centrada en sus principales residencias y una amplia selección de dj invitados, antes de las fiestas de cierre previstas para octubre.

Los domingos seguirán reservados para SAGA, la residencia de Bedouin, que contará durante septiembre con artistas como Bontan B2B Liva K, Jan Blomqvist en directo, Monolink en formato híbrido y Lee Burridge. Su closing party está prevista para el 4 de octubre.

Los sábados, Claptone continuará al frente de The Masquerade. Elderbrook, Hannah Wants B2B Paul Woolford, Chus & Ceballos, Pete Tong e Inner City figuran entre los invitados del mes. La residencia finalizará el 10 de octubre.

Major League DJz mantienen los viernes su debut ibicenco con Echoes of Tomorrow. El dúo estará acompañado por nombres como Bun Xapa, Coco & Breezy, Mahmut Orhan, Djeff B2B Fiona Kraft, Jonathan Kaspar, Andrea Oliva y Antdot.

Los jueves estarán dedicados a Defected Forever, primera residencia del sello en el club. Su programación incluye durante septiembre a Eats Everything, Eliza Rose, Bradley Zero B2B Carl Craig, Darius Syrossian, Deetron, Lil Louis y Harry Romero, entre otros.

La Troya completa la agenda semanal cada lunes con su habitual propuesta dirigida a la comunidad LGBTQ+ y al público general. Gok Wan, Ben Westbeech, Hannah Wants, Jodie Harsh y Harry Romero serán algunos de sus invitados.

Chinois Ibiza, uno de los primeros clubes en abrir y de los últimos en cerrar la temporada, afronta septiembre con una intensa programación.