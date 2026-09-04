Un último domingo para celebrar el espíritu más libre de Ibiza

Este domingo, Tanit Beach Ibiza celebra la última edición de su famoso Flower Day de la temporada, una jornada de música, espectáculos y gastronomía frente al mar en Platja d’en Bossa.

La programación comenzará a partir de la una de la tarde y se prolongará durante todo el día. Como en las anteriores ediciones de este verano, el evento contará con actuaciones en directo, decoración ‘flower power’ y una selección musical inspirada en algunos de los grandes nombres de la música internacional.

Durante la temporada, Flower Day ha incluido canciones asociadas a artistas como Dolly Parton, Freddie Mercury, Tina Turner, Madonna y Cher, dentro de una propuesta centrada en la música y el entretenimiento.

La jornada se completa con la oferta habitual del establecimiento, que incluye hamacas frente al mar, gastronomía mediterránea y asiática, cócteles y servicio de mesa. El objetivo es ofrecer una experiencia completa para quienes quieran pasar el día en Platja d’en Bossa, combinando ocio, restauración y música.

La cita de este domingo será la última oportunidad de la temporada para asistir a Flower Day. Todavía quedan mesas y hamacas disponibles, aunque las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Sin embargo, la finalización de Flower Day no supone el cierre del establecimiento. El beach club continuará abierto durante septiembre y hasta octubre con su funcionamiento habitual, manteniendo su oferta de gastronomía, música, hamacas y servicio frente al mar.

El cierre oficial de la temporada se anunciará próximamente.