Sant Josep saca músculo en su balance turístico: "Un cambio absoluto de paradigma"

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y la coordinadora de turismo, Eva Ruiz, hicieron ayer balance en la Oficina de Turismo del municipio de la gestión en materia turística que el equipo de gobierno, del PP. En su comparecencia, Roig defendió el "giro de 180 grados" que considera ha dado su administración en este aspecto y ha presumido tanto de la gestión interna del turismo de cara a los residentes como de la promoción turística del territorio en el exterior. "Teníamos claro que necesitábamos un cambio absoluto de paradigma", reiteró Roig.

"El mayor éxito político de esta legislatura no se mide sólo en cifras de ocupación, sino también en haber recuperado el control sobre nuestro modelo turístico. Históricamente, San Josep gestionaba su turismo de espaldas al residente", expresó el alcalde. "Asumiendo los costes de ser un destino de sol y playa y ocio, sin reivindicar su identidad", añadió.

Un instante del evento Ibiza Tech Forum, celebrado este año en el Auditorio de Caló de s'Oli, en Sant Josep. / Vicent Marí

Diversificar la oferta turística

Eva Ruiz destacó ese delicado equilibrio entre la promoción turística y la protección de los residentes frente a los excesos del turismo. Por un lado, diversificando la oferta turística y contribuyendo a ampliar la temporada. Por el otro, actuando contra el intrusismo y la masificación turística en enclaves naturales protegidos.

Ruiz expuso la triple estrategia de diversificación de la oferta turística, alejada del turismo de ocio: en primer lugar, la creación de 'Ibiza Family Moments', el sello de calidad del Consell de Ibiza presentado en la Feria de turismo de Berlín (ITB) para atraer al público familiar, además de la inclusión del municipio en el Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) y la promoción turística en diferentes ferias de turismo nacionales e internacionales.

También citó el Ibiza Tech Forum, celebrado el pasado mes de mayo, donde profesionales y promotores de la innovación tecnológica se dieron cita en el Auditorio de Caló de s'Oli durante tres días, con el objetivo de reforzar el municipio como destino de turismo de empresas, congresos y eventos del ámbito profesional.

En tercer lugar, la coordinadora de Turismo destacó la promoción del turismo deportivo, con más de una decena de pruebas tan asentadas en el calendario josepí, como el Campeonato de España de 10K o el campeonato de Beachpolo Sant Josep.

Abdessamad Oukhelfen cruza la línea de meta durante la 10K Ibiza-Platja d'en Bossa celebrada en febrero de este año. / Toni Escobar / Toni Escobar

En el ámbito cultural, Ruiz se congratuló de que el municipio haya acogido más de 1.200 eventos de música en directo durante el último año, especialmente en el Auditorio de Caló de s'Oli, además de la feria de fotografía Sant Josep és Foto y experiencias inmersivas como la Fira de la Sal, que atrae a locales y foráneos a la cultura salinera del municipio.

Lucha contra el intrusismo

Por otro lado, Roig quiso destacar la colaboración entre el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento en la "lucha transversal" contra el intrusismo, especialmente en cuanto a la celebración de eventos en suelo rústico, el alquiler turístico irregular y el transporte ilegal de pasajeros. "Hemos implementado medidas pioneras para garantizar un turismo responsable. Rebajar la masificación en nuestros enclaves naturales. Y librar una batalla frontal contra las prácticas ilegales", resumió Roig.

El Ayuntamiento cifra en un 70 % la disminución de fotos presentes en redes sociales con la etiqueta de geolocalización del mirador de s'Era des Mataret, con vistas al islote de es Vedrà, y destaca los 500.000 euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que el Consell ha transferido al Ayuntamiento para dotar al Consistorio de una plantilla compuesta por seis agentes de la Policía Local y un coordinador para controlar la oferta irregular.

Fiestas ilegales

El alcalde resaltó la lucha contra las fiestas ilegales en el municipio, aquellas en las que se cobra entrada y hay un intercambio de bienes y servicios. "Hemos iniciado un contacto con aquellas empresas que prestan servicios a estas fiestas ilegales. Bebida, música, sonido, iluminación, comida. Para que realmente tengan en cuenta que van a ser sancionados con la misma dureza que a quien organiza" el evento, advirtió Roig. "Porque si quien organiza no tiene servicio, no organizará".

Un hombre vende fruta en la playa de ses Salines. / Toni Escobar / Toni Escobar

Venta ambulante

A principios de verano, Sant Josep anunció que multaría a los clientes de la venta ambulante. Aun así, el alcalde reconoce que apenas se han interpuesto denuncias a los compradores. "No podemos ir 'a saco' en cuanto se saca una ordenanza", justificó. "Pero nos ha ayudado avisar a quien consume estos servicios que, si colaboran, no serán sancionados". La cantidad de multas en este sentido es "anecdótica", según Roig.

Datos de ocupación

Sin entrar en detalles, Roig habló de cifras de ocupación "muy similares" a las del año pasado y destacó la "irregularidad" de la temporada debido a "factores externos", aunque asegura que hacia la mitad de temporada los datos se estabilizaron, pero con un matiz: las estancias de los turistas son cada vez más cortas, al tiempo que aumenta el gasto medio por persona.

Por otro lado, el alcalde habló de la paradoja que supone luchar contra la oferta ilegal, que reduce la oferta de camas disponibles. "Al final, esa carencia se ha notado. Estamos en un proceso de adaptación. Bajar la presión humana tendrá consecuencias", sentenció el alcalde.