Prevención
El alcalde de Ibiza se reúne con los vecinos del edificio Brisol tras las actuaciones municipales ante posibles tormentas
Los residentes piden al Ayuntamiento que traslade al Govern la necesidad de restablecer el acceso al aparcamiento, inhabilitado desde las danas del año pasado
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y los tenientes de alcalde Blanca Hernández y Jordi Grivé se reunieron este jueves con una representación de los vecinos del edificio Brisol para hacer balance de las actuaciones preventivas ejecutadas por los servicios municipales en la zona ante posibles episodios de lluvias intensas.
Durante el encuentro, y según explica el equipo de gobierno a través de una nota de prensa, los representantes municipales explicaron las intervenciones realizadas en el carrer de sa Llavanera y en el carrer Vuit d’Agost, así como los trabajos de limpieza de torrentes ya ejecutados.
El aparcamiento
La reunión sirvió también para que los vecinos trasladaran al alcalde la necesidad de recuperar el acceso al aparcamiento del edificio, que continúa inhabilitado desde las danas del año pasado. Esta fue una de las zonas más castigadas por las danas del año pasado.
Los residentes pidieron al Ayuntamiento de Ibiza que haga llegar esta reclamación al Govern balear, Administración a la que solicitan que se restablezca el acceso al aparcamiento.
El encuentro se enmarca en las actuaciones de seguimiento y prevención impulsadas tras los episodios de lluvias intensas registrados el pasado año, que afectaron a distintos puntos de la ciudad.
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