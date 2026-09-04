Septiembre concentra algunas de las grandes citas de la temporada

La programación musical de septiembre llega cargada de grandes nombres y eventos especiales en 528 Ibiza. El recinto de las colinas de Benimussa afronta la recta final del verano con una agenda que combina residencias, fiestas de edición única y el esperado regreso de Manumission.

Pikes Presents continuará durante todo el mes con sesiones los martes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, además de tres fechas especiales los sábados 5, 12 y 19. Entre los artistas anunciados se encuentran Kruder & Dorfmeister, Carl Craig, Hot Chip, Groove Armada en formato DJ Set, Hunee, Erol Alkan, Luke Una, Eris Drew y Octo Octa, entre otros.

Uno de los momentos destacados será el 26 de septiembre con Manumission. La propuesta recuperará el espíritu de la Ibiza de finales de los noventa mediante una combinación de música, performances, arte, drag queens y bailarines. La experiencia estará inspirada en el libro ‘The Motel: High Times in 90s Ibiza’, de Claire Manumission, y el cartel no se anunciará previamente.

La agenda también incluye el regreso de Ministry of Sound a Ibiza el 3 de septiembre, después de una década sin celebrar un show en la isla. Louie Vega, Benji B y Dan Shake figuran entre los artistas invitados.

Nexup regresará el día 13, mientras que Cocoon celebrará su última fiesta de la temporada el 23 con Sven Väth, Richie Hawtin y DJ Hell, entre otros. Un día después, Shine reunirá a los seguidores del progressive con Paul van Dyk, Aly & Fila y Alex M.O.R.P.H.

La programación se completa con Kaluki, Bass Jamz y Cue, reforzando un septiembre marcado por la música electrónica y las grandes citas de final de temporada.