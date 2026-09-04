Culture Collective Weekend
Un fin de semana de música, arte y cultura contemporánea
La segunda edición del evento se celebra del 11 al 13 de septiembre
Ibiza volverá a convertirse en punto de encuentro para artistas, músicos y creadores con la segunda entrega de Culture Collective Weekend. La iniciativa, impulsada por The Night League y W1 Curates, se celebrará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre tras una primera edición estrenada el pasado mes de mayo.
La programación arrancará el viernes en Hï Ibiza, donde se celebrarán siete encuentros dedicados al arte, la música, el lujo, la tecnología y las nuevas formas de creación. Entre los participantes figuran Indira Paganotto, Tinie Tempah, Ian Davenport y Okuda San Miguel.
Las mesas abordarán cuestiones como la evolución de las escenas culturales, el papel de las mujeres en las industrias creativas o el impacto de los entornos digitales. También participarán Coco Dávez, Olivia Steele, Karimah Hassan, Domingo Zapata y Yulia Coulon, entre otros nombres.
Tras la jornada de conversaciones en Hï Ibiza, Culture Collective continuará el sábado en Ushuaïa Ibiza. La programación concluirá el domingo en [UNVRS], con una noche dedicada a la música disco dentro de la residencia de Carl Cox.
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