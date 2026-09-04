Sau cerrará este sábado el Sol Post a s’Oli con un concierto audiovisual frente al mar en Ibiza

El Sol Post a s’Oli Fest pondrá este sábado el punto final a su cuarta edición con una actuación especial de Sau, una de las bandas más importantes de la historia del rock catalán. El grupo llegará al escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli con ‘Un concert de pel·lícula’, una propuesta audiovisual que repasa los grandes éxitos de la formación y conecta su legado con el presente.

El concierto comenzará a las 20 horas, con la apertura de la barra y los ‘food trucks’, según informa en una nota el Ayuntamiento de Sant Josep. La música arrancará coincidiendo con la puesta de sol, en uno de los momentos más característicos del ciclo, que se celebra en un entorno privilegiado frente al mar.

La propuesta de Sau forma parte de una gira impulsada con motivo del rodaje del biopic ‘Els de Sau’, dedicado a la trayectoria del grupo y al recuerdo de Carles Sabater, cantante y fundador de la formación, fallecido en 1999.

‘Un concert de pel·lícula’ plantea una experiencia audiovisual inmersiva de dos horas, con una gran pantalla como elemento central del escenario. En ella se proyectarán imágenes inéditas y fragmentos exclusivos de la película mientras la banda interpreta algunos de los temas que han marcado a varias generaciones.

Al frente de la formación estará Pep Sala, fundador de Sau, a la voz y la guitarra, acompañado por Pep Sánchez al bajo, ‘Xarli’ Oliver a la batería, Aurelio Morata a la guitarra y Ramon Altamir a los teclados y la voz. El concierto contará también con las voces invitadas de Fredrik, artista revelación de ‘Eufòria’ 2024, y Jonathan Argüelles, vinculado a la etapa de Sau30.

Sau nació en 1987 a partir del encuentro entre Carles Sabater y Pep Sala y, durante doce años de trayectoria, se convirtió en una de las grandes bandas de la nueva ola del rock catalán, junto a formaciones como Sopa de Cabra, Els Pets o Sangtraït. El grupo publicó una decena de discos y protagonizó centenares de conciertos, dejando un repertorio que continúa formando parte de la memoria musical colectiva.

Entre sus canciones más conocidas figuran ‘Boig per tu’, ‘Tren de mitjanit’, ‘És inútil continuar’, ‘Envia’m un àngel’ o ‘Només ho faig per tu’. Tras la muerte de Sabater, la trayectoria de Sau llegó a su final, aunque su legado se ha mantenido vivo con el paso de los años. En 2017, la formación reapareció bajo el nombre de Sau30 con motivo del 30 aniversario del grupo y recuperó sus grandes éxitos en los escenarios con Jonathan Argüelles como cantante.

Ahora, con ‘Un concert de pel·lícula’, Sau vuelve a revisar su repertorio y su historia con una propuesta que combina música, cine y memoria.

Cierre de la cuarta edición

Con este concierto, el Sol Post a s’Oli Fest cerrará su cuarta edición, desarrollada durante los fines de semana entre el 11 de julio y el 5 de septiembre. La programación ha combinado artistas y bandas de fuera de la isla con una amplia representación del talento local.

A lo largo del verano, el ciclo ha contado con las actuaciones de Linaje, Nolo, Lyra’s Hell, Cover Garden, Acoustic Springsteen, Carly & The Cats, Little Green Hipo, Kairos, Fuss, Badak y Albert Oliva & Friends, entre otros.

El programa también ha incluido una edición del Sol Post a s’Oli Jove, con las actuaciones de Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, además de varias sesiones de dj.