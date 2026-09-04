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Sant Antoni colaborará con Deixalles en la recuperación de sus instalaciones tras el incendio

El fuego registrado en agosto afectó gravemente a la zona exterior de almacenamiento de la entidad en el polígono de Montecristo

Joan Carles Palerm, responsable del área ambiental de la Fundació Deixalles, habla con el alcalde.

Joan Carles Palerm, responsable del área ambiental de la Fundació Deixalles, habla con el alcalde. / A.S.A.

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni colaborará con la Fundación Deixalles en el proceso de recuperación de sus instalaciones del polígono de Montecristo, afectadas por el incendio registrado el pasado mes de agosto.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, han visitado esta semana las instalaciones de la entidad para conocer de primera mano los daños ocasionados por el fuego y la situación en la que se encuentra actualmente la fundación.

El incendio afectó gravemente a la zona exterior de las instalaciones, utilizada como espacio de almacenamiento. Ante esta situación, el Consistorio se ha comprometido a acompañar a Deixalles en el proceso de recuperación, con el objetivo de favorecer la continuidad de la labor que desarrolla en el municipio.

El Ayuntamiento ha puesto en valor el trabajo que lleva a cabo la Fundación Deixalles en ámbitos como la inclusión social, la inserción laboral y la sostenibilidad.

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La colaboración municipal busca contribuir a que la entidad pueda recuperar la normalidad en sus instalaciones y seguir prestando sus servicios en Sant Antoni tras los daños sufridos por el incendio.

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