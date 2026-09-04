Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado del mar un motor de grandes dimensiones, con un peso aproximado de siete toneladas, que se encontraba en el fondo de la zona de baño de la playa de es Pouet, junto al balizamiento que delimita el área de baño.

El motor fue localizado el pasado mes de agosto durante las labores de vigilancia y mantenimiento del litoral. Ante sus grandes dimensiones y peso, se puso en marcha un dispositivo conjunto con Ports IB, con el apoyo de la empresa especializada Eivisub y del servicio municipal de Salvamento y Socorrismo, para proceder a su retirada con las máximas garantías de seguridad.

Para llevar a cabo la operación fue necesaria la utilización de una grúa de gran tonelaje, debido a que, una vez extraído, se comprobó que el motor alcanzaba un peso de aproximadamente 7.000 kilogramos.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de actuaciones forman parte de los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas de baño del municipio, con el objetivo de garantizar unas playas seguras y en las mejores condiciones ambientales para residentes y visitantes.

Certificaciones de calidad ambiental

Asimismo, esta actuación de limpieza submarina se enmarca en los trabajos rutinarios asociados a las certificaciones de calidad ambiental que ostentan las playas de Sant Antoni, en concreto las certificaciones ISO 14001 y EMAS, que establecen procedimientos de seguimiento, control y mejora continua de la gestión ambiental.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de Ports IB, Eivisub y del servicio municipal de Salvamento y Socorrismo en una actuación que ha permitido retirar del fondo marino un residuo de grandes dimensiones y contribuir a la mejora ambiental y de la seguridad de la zona de baño de es Pouet.