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Pacha Ibiza. Agenda semanal

Pacha Ibiza pisa el acelerador en la recta final de la temporada

Marco Carola, Robin Schulz, Solomun, Sonny Fodera y GORDO se dan cita en Ibiza

GORDO durante la primera fecha de su residencia TARAKA en Pacha Ibiza. | PACHA IBIZA

GORDO durante la primera fecha de su residencia TARAKA en Pacha Ibiza. | PACHA IBIZA

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Redacción Ibiza

Pacha Ibiza afronta una nueva semana con algunos de los nombres más destacados de la música electrónica internacional. Entre el 4 y el 8 de septiembre, el club reunirá a artistas como Marco Carola, Robin Schulz, Solomun, Sonny Fodera y GORDO, además de numerosos invitados.

Este viernes, Marco Carola Presents Music On estará acompañado por Damian Lazarus, Dennis Ferrer, Ale De Tuglie y Jazzy. Por otro lado, Cova Santa acogerá una nueva edición de WooMooN Renaissance con Kölsch, Viken Arman, Kiriku, Aigua y Tanika.

El sábado será el turno de Robin Schulz, que compartirá cartel con Sunnery James & Ryan Marciano, Mark Knight y Marten Hørger. Un día después, Solomun tomará la cabina en solitario con una sesión All Night Long dentro de su residencia Solomun+1.

La programación continuará el lunes 7 con Sonny Fodera, acompañado por TSHA, Danny Howard y LAEET. El martes 8 llegará una nueva fecha de TARAKA, la residencia de GORDO, con Shimza, Alex Wann, ARODES, Manda Moor y Gala.

La agenda llega después de una semana marcada por varios momentos destacados. Melanie C celebró su quinto verano como dj en Pacha Ibiza tatuándose de forma permanente el conocido logotipo de las cerezas antes de sumarse como invitada especial a la sesión de Roger Sanchez en Flower Power.

Por su parte, GORDO inauguró su residencia TARAKA, prevista durante seis semanas, con todas las entradas vendidas y una aparición sorpresa de la artista catalana Bad Gyal en la cabina.

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