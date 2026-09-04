Pacha Ibiza pisa el acelerador en la recta final de la temporada

Pacha Ibiza afronta una nueva semana con algunos de los nombres más destacados de la música electrónica internacional. Entre el 4 y el 8 de septiembre, el club reunirá a artistas como Marco Carola, Robin Schulz, Solomun, Sonny Fodera y GORDO, además de numerosos invitados.

Este viernes, Marco Carola Presents Music On estará acompañado por Damian Lazarus, Dennis Ferrer, Ale De Tuglie y Jazzy. Por otro lado, Cova Santa acogerá una nueva edición de WooMooN Renaissance con Kölsch, Viken Arman, Kiriku, Aigua y Tanika.

El sábado será el turno de Robin Schulz, que compartirá cartel con Sunnery James & Ryan Marciano, Mark Knight y Marten Hørger. Un día después, Solomun tomará la cabina en solitario con una sesión All Night Long dentro de su residencia Solomun+1.

La programación continuará el lunes 7 con Sonny Fodera, acompañado por TSHA, Danny Howard y LAEET. El martes 8 llegará una nueva fecha de TARAKA, la residencia de GORDO, con Shimza, Alex Wann, ARODES, Manda Moor y Gala.

La agenda llega después de una semana marcada por varios momentos destacados. Melanie C celebró su quinto verano como dj en Pacha Ibiza tatuándose de forma permanente el conocido logotipo de las cerezas antes de sumarse como invitada especial a la sesión de Roger Sanchez en Flower Power.

Por su parte, GORDO inauguró su residencia TARAKA, prevista durante seis semanas, con todas las entradas vendidas y una aparición sorpresa de la artista catalana Bad Gyal en la cabina.