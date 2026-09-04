Entrevista
Omar Jover (Utòpik) | agricultor ecològic de balears: «Els ajuts agraris són una enganyifa»
Natàlia, Àlex i Omar conformen Utòpik Sa Marjal, una cooperativa de joves agricultors centrada en l’agricultura ecològica i la cuina de temporada situada a Sa Pobla, Mallorca
Blanca Orell Daniel
Presenta’ns Utòpik Sa Marjal.
Actualment, som una cooperativa de treball associat formada per tres sòcies: na Natália, que s’encarrega de la cuina, n’Àlex, de les cistelles, i jo, de la gestió dels horts. Utòpik neix de la unió de dos projectes: el del menjar preparat –originalment na Natália feia de xef a domicili– i el d’Utòpik meu, amb el que em dedicava a l’agricultura. Ens vàrem conèixer a través d’una amiga i a poc a poc vàrem estrènyer la relació d’amistat, quan ella venia a comprar al mercat ecològic de Palma, per exemple, fins que a finals del 2024 vaig proposar-li d’unir-nos en una cooperativa. L’entrada de n’Àlex és més endavant, ja que ella era clienta de les cistelles. Després de gairebé un any i mig podem dir que hem crescut bastant, i sempre amb una mentalitat oberta per fer canvis i adaptar-nos a la realitat del sector.
Ara heu obert un local, com treballau i quin és l’objectiu?
L’hem obert fruit d’una estratègia, per tenir una cuina central. Na Natália ja oferia el servei de càtering, però com a cooperativa érem limitats, només podíem assistir vuit famílies. Ara podem produir més i donar més serveis, com el d’esdeveniments. Per al local, no teníem contemplat què fer amb la part de bar. Per això ens agrada tenir la mentalitat oberta i ens van sorgint coses, com una ballada i taller de lindy-hop, conjuntament amb l’Ajuntament en el marc del Festival Mallorca Jazz Sa Pobla; per la qual la professora ha rebut moltes peticions i, probablement, per setembre comencem a fer classes en aquest espai.
Per què elegiu ser un model sostenible, la producció ecològica i unir-vos com a cooperativa?
La cooperativa sorgeix de la mateixa naturalesa dels integrants. No ens imaginàvem fer una agricultura que no sigui ecològica i sostenible amb l’entorn, perquè som conscients, i creim que fins i tot és un deure. Triam ser un model cooperatiu perquè creim en la necessitat de crear xarxa per donar resposta a una realitat on avui en dia s’enalteix l’individu i, si no ho aconsegueixes tot sol és perquè no ho fas prou bé. Estem radicalment en contra, res de tot això hauria estat possible sense el suport de les cooperativistes, a més del nostre cercle. També sabem que altra gent del sector ha tengut altres experiències, han estat cooperatius i després han preferit ser SL pels avantatges econòmics. Si encara confiam en aquest model és perquè tenim altres avantatges, com les ajudes agràries, tot i que en som un poc escèptics; l’experiència ens ha mostrat que són una enganyifa.
Us suposa un entrebanc, el pla econòmic?
És molt exigent. Mantenir l’activitat i ser rendibles ens du molta feina, per càrregues com quotes d’autònoms o imposts. Fa que no ens puguem dedicar al pla social i laboral, a l’entrada de gent que voldria ser sòcia-productora. Així i tot, feim l’esforç d’estar en contacte amb la gent i fer activitats socials, participant de les activitats del poble; pensam que és fonamental per teixir una comunitat, la qual cada vegada serà més indispensable per poder sustentar la vida a Mallorca. La idea ara mateix és consolidar el pla econòmic, perquè per desgràcia vivim en la realitat capitalista i si tens un error sí que pot suposar un fracàs. Amb això hi estem molt compromeses. És una pena, forma part de les normes del joc: no deixar-te oxigen per poder dedicar-te a altres plans; en som conscients, continuam fent feina i, amb bones, estem aconseguint el nostre objectiu.
Com és fer agricultura ecològica a sa Pobla, un municipi de tradició agrària? Parles del vostre entorn i de col·laborar amb les entitats d’aquí.
Sempre hi ha reticències i la mirada externa hi és. L’important és, en aquest sentit, creure en un mateix i tirar endavant. A sa Pobla existeix l’escepticisme cap al món de l’agricultura ecològica. En part, ho entenc, s’han donat casos de gent que ha comercialitzat amb productes sota la paraula d’ecològic, quan de veres no ho eren, i això crea una narrativa sobre l’ecologisme que no ajuda.
I l’administració? Vivim una etapa de tensió i crítiques a la burocràcia.
Entrebancs de l’administració n’hem tengut. Sempre anuncien als grans mitjans els milions d’euros en ajuts per al sector primari en agricultura; i, si tu aprofundeixes, com és el nostre cas, que hi hem volgut tenir accés, t’adones que és un procés laberíntic. Està fet per a grans empreses, que compleixen uns requisits concrets: fomenten el que ja hi ha. És la descripció d’una Mallorca antiga, de cacics, de voler ajudar als que ja tenen, tot i el discurs que no hi ha relleu.
Quina és, doncs, la situació de l’agricultura a Mallorca?
Estem en una situació molt delicada, estem perdent terreny i zones de cultiu, per substituir-les per habitatges vacacionals. Per sort, encara tenim organitzacions com PEM o APAEMA, que seguim lluitant i no ens limitam, quan bastaria amb queixar-nos i fer front a la realitat, feim propostes i cream alternatives. Qui dona respostes és el poble i no el govern, quan hauria de ser al revés.
Parles en plural de seguir lluitant, heu trobat una bona fórmula?
Pel temps que duim, veig que necessitam d’altres productors i pens que serà així sempre, i és bo. En el nostre cas, ens recolzam de PEM o de Sa Poblera, que són els productors que tenim més a prop. Però fórmules n’hi ha infinites. Les AMAP franceses són un gran referent: associacions de productors que s’ajunten per oferir diferents productes. Nosaltres estem intentant fer-ho a la nostra manera, per trobar la resposta més sostenible. A PEM, un tècnic analitza la situació de cada productor, i en funció de la terra que té, la fertilitat, la disponibilitat d’aigua… assigna un cultiu. Cada productor té un seguit de cultius, setmanalment es fan comandes i cadascú aporta el que pot. A vegades pens que una altra fórmula seria que els productors produïssin dins d’una mateixa finca. Tenim una explotació, de la qual la cooperativa és la titular, ajuntar-nos un seguit de productors i fer un disseny perquè tan productors com, fins i tot, gent que no té accés a la terra, pugui dedicar-se a això.
Són viables a Mallorca o ens hem de plantejar fer canvis?
Crec que són viables, necessàries i obligatòries. Escoltant els experts, com na Margalida Ramis i n’Antonio Turiel, que expliquen la dependència que tenim dels recursos fòssils, ens trobem en un punt d’inflexió, on cada cop és més difícil i costós obtenir petroli; hem de canviar el rumb.Ells apunten en la importància de generar una comunitat, que ens puguem sostenir entre totes. Utòpik és voler donar resposta a això, intentar crear una comunitat i sostenir-nos, pel dia que es compliqui la cosa, poder sobreviure de qualsevol manera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza
- Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
- Turismo en Ibiza: Sant Josep afronta una temporada 'inestable' e 'irregular' empeorada por la falta de aparcamiento
- Sant Antoni autorizó otra fiesta en la cantera tras constatar que la solicitud se presentó fuera de plazo