Obras en Ibiza: la transformación de la EI-10 avanza con un nuevo acceso desde Vicente Serra i Orvay

El Ayuntamiento de Ibiza iniciará el próximo lunes 7 de septiembre las obras para crear un nuevo acceso directo desde la calle Vicente Serra i Orvay a la EI-10. Se trata de la segunda actuación impulsada por el Consistorio tras asumir la gestión del tramo urbano de esta vía entre Figueretes y Can Misses, dentro de su estrategia para transformar la ronda y mejorar la circulación, la accesibilidad y la seguridad vial.

Esta intervención y las obras ya iniciadas en la calle Josep Riquer Llobet se enmarcan en la hoja de ruta puesta en marcha tras la firma, en diciembre de 2025, del convenio por el que el Consell de Ibiza cedió al Ayuntamiento la titularidad del tramo de la EI-10 comprendido entre Figueretes y Can Misses.

En concreto, los trabajos en la calle Josep Riquer Llobet consisten en crear una nueva entrada directa desde la EI-10 mediante la sustitución de un tramo de acera existente por un carril de incorporación.

La actuación ha sido diseñada a partir de un estudio de idoneidad y de análisis de la seguridad vial que ha tenido en cuenta la señalización, la velocidad del trazado, las distancias de parada y las condiciones de visibilidad. Según explica el Ayuntamiento, el objetivo es facilitar los movimientos de acceso desde la ronda, mejorar la fluidez del tráfico y contribuir a reducir las retenciones que se producen en las calles del entorno.

El proyecto incluye tres nuevas conexiones en las calles Canàries, Vicent Serra i Orvay y Josep Riquer Llobet, con un presupuesto global de 96.468 euros, IVA incluido.

El Consistorio sostiene que estas intervenciones permitirán reforzar la conectividad entre la EI-10 y los barrios, mejorar los itinerarios de vehículos y peatones e incrementar la seguridad de los desplazamientos, dentro de su objetivo de avanzar hacia una movilidad "más eficiente, accesible y segura".