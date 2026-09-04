Los mejores colegios de Ibiza y Formentera: así es el centro que destaca entre los mejor valorados

Elegir colegio no siempre resulta sencillo. La cercanía a casa, el proyecto educativo, los idiomas, las instalaciones o los servicios disponibles pueden acabar pesando tanto como cualquier otro factor. La plataforma educativa Micole recoge varios centros que aparecen entre sus listados como los más destacados para este curso que ahora se inicia, según las valoraciones que hacen usuarios de estos centros educativos. Micole es una plataforma privada, un buscador de centros educativos que, según se define en su web, tiene como objetivo "crear una comunicación activa entre el centro educativo y los padres de familia".

El Colegio Poeta Villangómez, en Ibiza, encabeza el listado colgado por esta plataforma en su página web. Le siguen el CEIP Sant Jordi, el CEIP S'Olivera, el CEIP Can Guerxo, el CEIP Can Cantó y el CEIP L'Urgell, entre otros.

Más allá de las valoraciones de los usuarios, todos estos centros comparten algunas características: son públicos, laicos y mixtos, y ofrecen educación gratis o con un coste inferior a 100 euros mensuales. Además, cuentan con catalán, castellano e inglés dentro de su oferta lingüística.

El Poeta Villangómez, en lo alto del listado

El Colegio Poeta Villangómez, situado en la avenida de Sant Jordi de Vila, aparece en primera posición del ranking proporcionado por Micole. El centro es público, laico y mixto y ofrece enseñanzas que abarcan desde Infantil hasta Bachillerato, según la información recogida en la plataforma. En cuanto a los idiomas, incluye castellano, inglés y catalán, este último como lengua vehicular.

Su principal atractivo para muchas familias puede estar precisamente en esa combinación de enseñanza pública, variedad de etapas y oferta lingüística, además de su ubicación dentro del municipio de Ibiza.

Sant Jordi y S'Olivera completan los primeros puestos

El Colegio Sant Jordi, situado en la carretera del aeropuerto, ocupa uno de los primeros puestos del listado. Al igual que el resto de centros destacados, se trata de un colegio público, laico y mixto, con oferta de castellano, catalán e inglés.

Muy cerca aparece el colegio S'Olivera, en es Puig d'en Valls. En este caso, Micole recoge además una oferta de servicios e instalaciones especialmente amplia. El centro dispone de comedor con cocina propia y horario ampliado, biblioteca, aula de informática, aula de música, aula de artes plásticas y sala de psicomotricidad. En el apartado deportivo, cuenta con gimnasio, rocódromo, pista de fútbol y pista de baloncesto, además de patios diferenciados para los alumnos.

Can Guerxo, otra de las opciones destacadas

El Colegio Can Guerxo, en Sant Jordi, también figura entre los centros mejor situados en el listado. Se trata de un colegio público, laico y mixto que imparte enseñanzas desde Infantil hasta Bachillerato, con castellano, inglés y catalán entre sus idiomas.

El centro aparece, además, en los listados de Micole de mejores colegios públicos de Baleares para 2026, una clasificación diferente a la del conjunto de centros de Ibiza.

Can Cantó apuesta por una oferta educativa amplia

El Colegio Can Cantó, en la calle des Jondal, también aparece entre los centros destacados. Su oferta educativa cubre desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y otras enseñanzas, según la información publicada por Micole. El centro es público, laico y mixto y utiliza castellano, inglés y catalán, con el catalán como lengua vehicular.

La amplitud de etapas que concentra en un mismo centro puede convertirse en uno de sus principales puntos de interés para las familias que buscan continuidad educativa sin necesidad de cambiar de colegio al terminar Primaria.

L'Urgell, entre los destacados de Sant Josep

Fuera del municipio de Ibiza también aparece el Colegio L'Urgell, en Sant Josep. El centro es público, laico y mixto y ofrece enseñanzas desde Infantil hasta Bachillerato, además de otras opciones formativas. Su modelo lingüístico incluye castellano, inglés y catalán, con este último como lengua vehicular. Además, está valorado entre sus mejores colegios de Sant Josep en 2026.

¿Qué otros colegios aparecen en el listado?

El ranking incluye también otros centros públicos de la isla, entre ellos Cas Serres, Sa Bodega, Can Misses, Sa Graduada, Portal Nou, Sa Blanca Dona, Puig d'en Valls, Nostra Senyora de Jesús y Sant Rafel.

Sin embargo, conviene interpretar estos listados como una herramienta para comparar centros, no como una clasificación definitiva de la calidad educativa. La propia Micole recomienda tener en cuenta aspectos como el proyecto educativo, la ubicación, los idiomas, las instalaciones y el coste, y recordar que el mejor colegio no tiene por qué ser el primero de un ranking, sino el que mejor se adapte a las necesidades de cada familia.