'La Llave de Ibiza': Homenaje a tres embajadores de la isla

El Club Diario de Ibiza se llenó por completo anoche para celebrar la entrega de ‘La Llave de Ibiza’ en reconocimiento a las trayectorias de la modista Charo Ruiz y del propietario de Amnesia, Martín Ferrer. La velada también supuso una emotiva ceremonia de despedida para Tanit, un popular personaje de la Ibiza hippie, que afronta sus últimos días debido a un cáncer terminal.

La Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera (Aaaci) creó estas distinciones para destacar «la labor de todos los artistas y creadores que promueven una proyección internacional de la isla», en palabras de su presidente, Juan Suárez.

Suárez condujo la gala acompañado de los otros dos fundadores de Aaaci, el pintor Mario Arlati y la filántropa Frances Llopis. En sus seis ediciones anteriores, esta iniciativa ha rendido homenaje a personajes radicados en Ibiza como Ricardo Urgell, Pino Sagliocco, Elena Ruiz Sastre, Dora Herbst, Erwin Bechtold, Patricia Urquiola, Rolf Blakstad, Lio Malca y Ángela Molina. El propio Arlati fue el primer artista distinguido con estos premios, en 2017, además del autor de la escultura con forma de llave que se entrega a los premiados.

La referencia de Adlib

«Charo Ruiz es la diseñadora de referencia de la Moda Adlib y la más reconocida a nivel mundial», valoró Suárez al presentar a la primera protagonista de la jornada. De origen sevillano, Ruiz, que comenzó como modelo en Barcelona, recaló en la isla a finales de los 70, cuando empezó vendiendo camisetas en el mercadillo hippie de Punta Arabí.

En 1989 fundó su firma y taller en Sant Jordi, Charo Ruiz Ibiza, con la que ha logrado crear «unos vestidos perfectamente reconocibles». «Esto es algo que está al alcance de muy pocos, como Dior, Armani o Versace», elogió Suárez.

La gala ofreció un pase de modelos sorpresa con los vestidos icónicos de Ruiz que han lucido celebridades como Beyoncé, la reina Letizia o la televisiva Cristina Pedroche presentando las campanadas de fin de año.

«Llevar el nombre de Ibiza por todo el mundo es un gran honor para mí. Que el sueño de esta isla continúe», agradeció Ruiz al recoger su distinción.

50 años de Amnesia

Martín Ferrer no oculta sus orígenes humildes y hace gala de ser nieto de un cabrero e hijo de un payés. Empezó a trabajar de muy joven como camarero y dj en discotecas de Barcelona y Sitges hasta crear un imperio del ocio nocturno que llegó a contar con 20 locales.

La repercusión mundial le vino con Amnesia, la discoteca que fundó Antonio Escohotado en 1976 y que él compró en 1991, convirtiéndola en un templo del «house y la música electrónica».

«Él fue el primero que dio entrada al techno y al trance. Ahora que parece que la gente ya no baila, Amnesia se sigue viendo al público bailando», subrayó Suárez. Al recoger su galardón, Ferrer bromeó admitiendo que es «un mal orador», pero fue muy claro al reconocer que «tiene sus dudas» sobre la deriva que ha tomado el modelo de la isla.

«No soy partidario de la masificación ni de los fondos de inversión, que no tienen patria. La isla no se va a ir al garete, pero tenemos que recuperar lo que éramos», sentenció.

El adiós a Tanit

En las pasadas ediciones, se entregaban dos esculturas de la ‘Llave de Ibiza’, a un hombre y a una mujer. Este año se ha concedido otra honorífica para Tanit, que sufre un cáncer terminal. «Se merece un gran premio en vida», confesó Suárez.

Postrado en una silla de ruedas, Tanit lloró por la emoción tras proyectarse un vídeo con las imágenes que le hicieron popular: vestido con un taparrabos en la discoteca, jugando a palas o con su inseparable bicicleta.

«No me duele irme, me duele ver en lo que se está convirtiendo esta isla, que todo es dinero y dinero. El coste de vida es imposible», clamó.