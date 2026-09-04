Llama la atención: La repetición, cada inicio de curso, de los problemas endémicos de la educación en Ibiza

La repetición cada inicio de curso de varios de los problemas endémicos que afectan a la educación en Ibiza; la falta de mantenimiento de algunos centros y la escasez de profesores. Sindicatos y familias prevén un regreso a las aulas con relativa normalidad, pero advierten de que hay preocupaciones persistentes, como las ratios elevadas. Y por supuesto, la falta de vivienda digna y a precio asequible que lastra a tantos sectores, si no a todos, y disuade a muchos profesores de quedarse en las islas.

Llama la atención

Que la donación benéfica realizada por la organización de la fiesta del eclipse coincida con su previsión de ganancias. Finalmente, han transferido 10.475 euros a una oenegé dedicada a la protección de la naturaleza, apenas 25 euros menos que los beneficios que The Soul Community espera obtener.

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El elevado peso de los trabajadores provenientes de países que no forman parte de la Unión Europea en los nuevos contratos firmados en Ibiza y Formentera. La estadística del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) indica un crecimiento interanual del 80% en la presencia de estos empleados, que según los datos hasta agosto firmaron 880 de los 1.010 contratos registrados.