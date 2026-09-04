L.A.B. Trio y The Illusions llevan la abstracción y el ‘groove’ al baluarte de Santa Llúcia en el Eivissa Jazz

El Eivissa Jazz subió este jueves al baluarte de Santa Llúcia para una tercera noche marcada por dos propuestas muy distintas: la abstracción experimental de L.A.B. Trio y la fusión expansiva de The Illusions, la banda ibicenca que presentó ante el público del festival su mezcla de jazz, hip hop, R&B y afrobeat. La velada arrancó con L.A.B. Trio, formación multinacional integrada por Leela Faude, Alexandre Barthalay y Barnabás Miháy. El grupo llegó a Dalt Vila después de ganar el Festival Internacional de Getxo en 2025, donde convenció al jurado con un repertorio de cinco temas: los clásicos ‘Alone Together’ y ‘Washing Machine Heart’, además de tres composiciones propias, tal y como han informado desde la organización del festival.

Un año y dos meses después de aquella victoria, la banda, formada por una percusionista alemana, un pianista y sintetista francés y un bajista húngaro, abrió la tercera jornada del Eivissa Jazz con una propuesta experimental. El público que acudió al baluarte no se amilanó ante un lenguaje musical marcado por la abstracción, los patrones rítmicos y los paisajes sonoros.

Un momento del concierto de este jueves. / Andrés Iglesias

Faude, Barthalay y Miháy se conocieron en 2024 en Berlín, ciudad en la que completan sus estudios y que se ha convertido en su base creativa. Desde allí han empezado a desarrollar una discografía que, además de la grabación realizada en Getxo, incorpora ya nuevo material propio.

La percusión de Faude, compositora principal de L.A.B. Trio, vertebra buena parte de la propuesta del grupo. Sobre esos patrones rítmicos se despliegan los sintetizadores y el piano de cola de Barthalay, alternados con el bajo de Miháy, en una combinación que llevó al festival hacia un territorio más abstracto y atmosférico, detallan desde la organización.

"Los niños que jugaban con las piedrecitas debajo del escenario"

Tras la experimentación llegó el turno del groove. José Miguel López presentó a The Illusions como "los niños que jugaban con las piedrecitas debajo del escenario", en referencia a una generación de músicos ibicencos que ha crecido alrededor del festival y que ahora se estrena en uno de sus escenarios principales.

La banda presentó ‘Find Your Way’, un disco financiado en parte gracias a un concierto celebrado meses atrás en el Teatro Pereyra. El grupo está formado por Pere Navarro, a la trompeta; Franco Botto, al saxo; Antonio Blakstad, al teclado y la voz; Antonio Prosper, al bajo; y Antoni I. Marí, a la guitarra. A ellos se suman dos veteranos en la sección rítmica: Arturo García, a la batería, y el keniano Katana McKenzie, en las percusiones.

The Illusions desplegó en Santa Llúcia una mezcla de estilos tan densa como elegante, con el jazz como punto de partida y el afrobeat, el R&B y el hip hop como materiales de combustión. La propuesta convirtió el concierto en una fiesta que sumó, además, a una figura internacional: el saxofonista neozelandés Nathan Haines.

El saxofonista neozelandés Nathan Haines. / Andrés Iglesias

Haines, recuerda la organización, ha sido una pieza importante en el reciente impulso de la banda. El músico estuvo presente en el concierto del Teatro Pereyra con el que The Illusions reunió fondos para grabar su disco y, tras quedar impresionado por el material, animó al grupo a entrar en el estudio cuanto antes y a mostrar su propuesta en escaparates como el Eivissa Jazz.

Los solos compartidos entre Haines y The Illusions evidenciaron una alianza con recorrido. De momento, la banda ibicenca ya tiene su segundo álbum en preparación, mientras ‘Find Your Way’ empieza a abrir camino para un proyecto que aspira a situar el jazz hecho en la isla en una nueva dimensión sonora.