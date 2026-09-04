Los institutos de Ibiza afrontan el inicio de curso con obras finalizadas y la climatización como principal reto pendiente

En menos de una semana empiezan las clases en los institutos de Ibiza y los equipos directivos y los trabajadores de los centros se preparan para la vuelta de los alumnos a las aulas. La mayoría de institutos han podido acabar con sus obras y el mantenimiento de los edificios durante el verano, otros han conseguido hasta climatizar sus aulas y todos han hecho lo que está en sus manos para mantener las ratios de las clases en los límites de lo establecido. Un problema que preocupa a los centros es cubrir todas las vacantes tras la asignación de verano, si bien en su mayoría creen que podrán empezar el curso sin muchos huecos.

Cristina Colomar, jefa de estudios de tardes del instituto Santa María explica que, igual que el año pasado, seguirán siendo "muy estrictos en cuanto a los teléfonos y el comportamiento". Quieren reforzar estas normas desde el inicio, dado que ha habido ocasiones que se han encontrado con "problemas" con el uso de aparatos electrónicos y vapers.

Obras en marcha y pendientes

"Siempre tenemos obras en marcha y siempre se hacen mejoras en los edificios, mientras los presupuestos lo permitas y nos dejen hacer", aclara Cristina Colomar, jefa de estudios de la tarde del instituto Santa María. Algunas de las reformas de las que habla incluyen "mejoras en la electricidad, en el gimnasio donde se ha hecho una muy buena reforma...". En este espacio se rehabilitó el suelo de los vestuarios, además de poner redes para controlar las pelotas.

La nueva superficio del gimnasio del instituto Santa Maria. / J.A. Riera

Fèlix Roig, jefe de estudios del instituto Isidor Macabich, afirma que están impermeabilizando una parte del gimnasio del centro y que, además, han ido "haciendo mejoras durante el verano" que ya han finalizado. "Hemos pintado y hecho tareas de mantenimiento sobre todo en julio y ahora nos queda acabar lo del gimnasio, que son obras en el exterior y no afectarán al inicio de curso", sigue Roig.

El director del instituto Quartó del Rei, Jordi Carrasco, expresa que las obras que tenían pendientes, "unas remodelaciones", se acabaron a tiempo en agosto. Además, al ser un centro "no muy grande", reconoce que tampoco tienen tantas peticiones por el momento.

En el instituto Xarc, la directora Vanessa Boronat detalla que "las obras que se tenían que hacer ya se han acabado, lo único que falta es que venga el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) a acabar el huerto para redistribuirlo".

Javier Morillo, director de Sa Colomina, asegura que ahora mismo no tienen ninguna "obra grande" en marcha, aunque siempre hay "pequeñas mejoras". En el instituto Sa Blanca Dona tampoco tienen ninguna obra grande, pero sí está pendiente "cambiar toda la valla del perímetro del centro", según la directora, Andrea Daura: "Ya está aprobado el presupuesto, solo falta que empiecen".

En el instituto Sant Agustí no tienen ninguna obra en la actualidad, aunque sí "un proyecto de ampliación que se está empezando a tramitar desde la conselleria y que tienen que estudiar cómo se tiene que hacer", cuenta su director, Jaume Fitó. El instituto Balàfia no tiene ninguna obra en marcha ni pendiente, pero sí que han hecho mantenimiento en el edificio, "cosas básicas y pequeñas que se hacen todos los años", afirma el director, Salvador Llopis.

La climatización de las aulas

"La conselleria nos prometió la climatización del centro y estamos pendientes de ver cuándo la abordarán", asevera Colomar, del Santa Maria: "Estamos muy pendientes de la climatización porque es un centro que tiene mucho ruido alrededor [al estar en el centro de Vila], y con el calor que hay es urgente, porque muchas veces no podemos tener las ventanas abiertas por el ruido".

La impermeabilización del techo del gimnasio del instituto Isidor Macabich. / J.A. Riera

En el instituto Isidor Macabich han podido poner ventiladores en las aulas, mientras que en Sa Colomina tienen pendiente el tema de la climatización: "Se tienen que cambiar y poner persianas nuevas en uno de los laterales, lo haremos este curso, en principio", asegura Morillo.

Fitó del Sant Agustí sostiene que tenían prevista una inversión del centro para poner frío y calor, "pero de momento no se ha tramitado". El director apuntala que sobreviven "gracias a que la Apima (Asociación de Padres y Madres de Alumnos) puso 27.000 euros en ventiladores": "Todo gracias a las familias y las cuotas, porque pasamos mucho calor. Desde conselleria nos habían prometido que se haría, pero de momento no tenemos noticias, pese a que vamos consultándoles. A algunos otros centros sí que han ido a hacer esta climatización, pero al nuestro no", lamenta.

El Sant Llorenç también tiene pendiente la climatización de sus aulas: "Es algo que tenemos mal, hicimos un estudio que nos solicitaron de la conselleria para ver cómo es el edificio y cómo son las aulas para una futura climatización del centro. Hicimos una encuesta, enviamos la información y es una obra grande que el centro no puede asumir, lo tiene que hacer la conselleria", confirma Llopis, sobre algo que considera que se tiene que solucionar cuanto antes.