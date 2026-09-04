Ibiza registra la peor calidad de agua residual que llega a las depuradoras en Baleares

Ibiza concentra los indicadores más preocupantes de Baleares en cuanto a la calidad del agua residual que llega a sus depuradoras. Así lo advierte la Alianza por el Agua, que señala que las 11 estaciones depuradoras de aguas residuales de la isla recibieron en algún momento de 2025 aguas con incumplimientos en los parámetros de entrada.

Según la entidad, el 40,1% del caudal tratado en Ibiza procedía de meses con incumplimientos, el porcentaje más alto de las cuatro islas y el único con una tendencia sostenida al alza desde 2021. Los casos más extremos se registran en Cala Tarida y Can Bossa, donde más del 95% del volumen anual llegó a la depuradora con incumplimientos en la calidad de entrada.

El informe sitúa esta problemática en un contexto de presión creciente sobre las infraestructuras de saneamiento, aunque el aumento del volumen tratado en Ibiza ha sido más moderado que en otras islas. Entre 2021 y 2025, el caudal de agua residual que llegó a las depuradoras ibicencas creció un 6,8%. El caso más llamativo es Cala Llonga, donde el volumen aumentó un 80%.

En términos de capacidad, la situación es menos comprometida que en otros territorios. Can Bossa fue la única depuradora de Ibiza que superó su caudal máximo y de media, y lo hizo durante un mes. Aun así, la Alianza por el Agua advierte de que el principal problema de la isla no es tanto la cantidad de agua que llega a las instalaciones como la carga contaminante con la que entra en ellas.

Nueva depuradora de Sa Coma

La calidad del agua depurada de salida ha mejorado de forma notable en Ibiza, principalmente por la entrada en servicio de la nueva depuradora de Sa Coma, que ya trata casi la mitad del caudal de la isla, un 46,9%, y cumple el 100% de los criterios analizados. La entidad recuerda, no obstante, que esta infraestructura ha llegado tras un retraso de casi dos décadas.

Gracias a Sa Coma, el cumplimiento neto por concentración de salida en Ibiza ha pasado de moverse entre el 45% y el 58% a alcanzar el 88,8%. Sin embargo, la mejora no se extiende a todas las instalaciones. Sant Antoni y Cala Tarida registraron meses con 370 miligramos por litro de demanda química de oxígeno en la salida, casi el triple del límite de referencia.

El problema se agrava en verano. Entre junio y septiembre, coincidiendo con los meses de mayor presión turística, el caudal tratado en Ibiza casi se duplica respecto al invierno, con un incremento del 99,1%. Aunque ninguna depuradora supera en ese periodo su capacidad de diseño, el cumplimiento por concentración baja al 84,3%, frente al 91,6% del resto del año.

Ocho de las once depuradoras de Ibiza superaron algún mes de verano el umbral de demanda bioquímica de oxígeno: Cala Llonga, Sant Joan de Labritja, Port de Sant Miquel, Cala Sant Vicent, Cala Tarida, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. Esas mismas ocho también superaron el umbral de demanda química de oxígeno, con máximos especialmente elevados en Cala Llonga, Sant Joan, Sant Josep, Cala Sant Vicent y Port de Sant Miquel.

La salinidad

Otro de los problemas estructurales señalados por la alianza es la salinidad. El 97,9% del volumen de entrada de Ibiza supera el umbral de salinidad, el valor más alto de todo el informe y sin mejora en cinco años. En Vila, Sant Antoni y Can Bossa, este porcentaje alcanza el 100%. La entidad atribuye esta situación a infiltraciones de agua marina en redes de alcantarillado en mal estado, lo que dificulta la depuración e impide la reutilización posterior del agua.

Formentera

En Formentera, la situación presenta luces y sombras. El volumen de agua residual de entrada baja un 19% entre 2021 y 2025, aunque la entidad advierte de que esta cifra debe leerse con cautela por la falta de datos de varios meses. La isla no tiene problemas de capacidad: su única depuradora no ha superado nunca su caudal máximo y de media.

La calidad del agua de entrada, sin embargo, también es preocupante. El 33,3% del caudal de Formentera procede de meses con incumplimiento. A pesar de ello, la depuradora cumple el 100% del volumen de salida por quinto año consecutivo y es la única de Baleares sin ningún incumplimiento en el agua depurada.

Formentera también mejora en salinidad: el 52,8% del volumen de entrada supera el umbral, frente al 100% registrado en 2024. La Alianza por el Agua recuerda, aun así, que la depuradora de la isla lleva más de 25 años en servicio y está pendiente de una renovación de 6,1 millones de euros, actualmente en construcción.

Ante esta situación, la entidad reclama condicionar cualquier nuevo crecimiento urbanístico a la capacidad real de las infraestructuras de saneamiento, acelerar la reparación de las redes de alcantarillado para frenar las infiltraciones de agua marina y hacer posible la reutilización del agua depurada para usos agrícolas, urbanos y de recarga de acuíferos.