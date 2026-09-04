MARE presenta en Formentera 32 fotografías premiadas que invitan a conocer y proteger el patrimonio marino

Formentera acoge desde este 4 de septiembre y hasta el día 21 la exposición itinerante 'Feim un capfico?', de MARE, que reúne en Sant Francesc Xavier las 32 fotografías premiadas en la 6ª edición de MARE FOTO, 'Certamen de Fotografia per a la Conservació de la Mar Balear'. La muestra convierte así a la isla en la primera parada pitiusa del recorrido que la iniciativa desarrolla durante 2026 por distintos puntos de Baleares, antes de continuar hacia Ibiza a finales de septiembre.

La exposición plantea acercarse al mar desde diferentes perspectivas, con imágenes que permiten descubrir algunas de las especies que lo habitan, adentrarse en los paisajes submarinos de Baleares, observar la relación de las personas con el medio marino y conocer las presiones y amenazas que afectan a estos ecosistemas.

MARE señala que, en una isla especialmente vinculada al mar como Formentera, la exposición pretende convertir la fotografía en "una puerta de entrada al conocimiento del patrimonio marino". Según la organización, las imágenes combinan "la capacidad de emocionar" con contenidos divulgativos que invitan al público a ir más allá del impacto visual y a comprender mejor lo que existe bajo la superficie.

La inauguración en Formentera

La inauguración ha contado con la participación de la consellera de Cultura del Consell Insular de Formentera, Eva Nieto, y de Abraham Calero, competition manager de MARE. La presencia de la exposición en Formentera da continuidad a la colaboración entre MARE y el Consell Insular de Formentera para acercar a residentes y visitantes iniciativas que unen cultura, divulgación y conservación del medio marino.

Formentera ya acogió el año pasado la exposición itinerante de MARE. En aquella ocasión, el Consell destacó la capacidad de este tipo de propuestas para unir arte y conservación y para transmitir, tanto a residentes como a visitantes, la importancia de proteger los fondos marinos y la riqueza natural que rodea la isla.

Imágenes de distintas categorías

'Feim un capfico?' reúne las fotografías reconocidas en las distintas categorías de MARE FOTO, con obras de autores expertos y amateurs, jóvenes participantes y las menciones especiales dedicadas a las bahías someras y a los espacios marinos protegidos.

Entre las fotografías premiadas figuran imágenes dedicadas a la posidonia, los paisajes submarinos, la fauna mediterránea o la relación entre las personas y el mar, además de trabajos centrados en los impactos que amenazan el medio marino. La muestra incorpora también 'Abraçant el futur', de Sebastià Pons Burguera, reconocida con el premio MARE Popularis como la fotografía más votada por el público.

La primera isla

La propuesta forma parte del itinerario que MARE desarrolla durante 2026 por distintos puntos de Baleares. Después de su paso por Mallorca y Menorca, Formentera se convierte en la primera parada pitiusa de la muestra. Tras su estancia en Sant Francesc Xavier, la exposición llegará a Ibiza del 25 de septiembre al 14 de octubre. Posteriormente estará en Puerto Portals, Mallorca, del 20 de octubre al 10 de noviembre, y en Pollença, también en Mallorca, del 11 al 30 de noviembre.

MARE se define como una iniciativa colectiva que utiliza la imagen como herramienta para "despertar conciencias y emocionar", mostrando tanto "la belleza como la fragilidad del mar Balear". A través de la exposición itinerante y de otras actividades, la organización afirma que invita a mirar el mar "con ojos nuevos", escuchar "el mensaje que nos envía" e implicarse activamente en su conservación. Ante los retos que, según MARE, amenazan este "tesoro compartido", sostiene que "cada gesto cuenta" y que "la protección del mar comienza con nuestra mirada y continúa con nuestras acciones".