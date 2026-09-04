El colegio Quartó del Rei inicia su Erasmus+ con ocho alumnas en Dinamarca, Irlanda, Finlandia y República Checa

El colegio Quartó del Rei ha iniciado las movilidades de su programa Erasmus+ para el curso 2026-2027 con ocho alumnas de entre 14 y 17 años que participan actualmente en intercambios en centros educativos de Dinamarca, Irlanda, Finlandia y República Checa.

Las estudiantes se encuentran en escuelas de secundaria de Copenhague, Carrigtwohill, Kuopio y Vysoké Mýto. Dos de las movilidades, protagonizadas por alumnas de segundo de Bachillerato, tienen una duración de 15 días, mientras que las seis restantes se prolongarán entre 31 y 47 días y corresponden a estudiantes de cuarto de ESO y primero de Bachillerato.

Alumnos de intercambio con Erasmus+. / Erasmus+

La cifra más alta de participación

El centro educativo ha aumentado este curso el número de alumnos que participan en movilidades individuales con el objetivo de reforzar su estrategia de internacionalización. El instituto prevé, además, alcanzar durante este curso su cifra más alta de participantes en este tipo de programas, tanto entre el alumnado como entre el profesorado.

Para desarrollar sus proyectos Erasmus+, el Instituo Quartó del Rei ha recibido este año una financiación de 46.799 euros del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), una cantidad que mantiene una línea presupuestaria similar a la de convocatorias anteriores.

Una profesora de alto rendimiento deportivo

Las primeras actividades comenzaron ya durante el mes de agosto y continuarán en las próximas semanas. Entre ellas está prevista la estancia de una profesora de Educación Física en un instituto finlandés especializado en alto rendimiento deportivo. La docente realizará un periodo de observación profesional —conocido como job shadowing— para conocer su oferta deportiva, la organización de actividades extraescolares y las metodologías que utilizan en las asignaturas vinculadas a la actividad física.

Alumnos de Erasmus+ en Vysoke Myto. / Erasmus+

Además del aprendizaje de idiomas y el contacto con otros sistemas educativos, las movilidades buscan fomentar la autonomía y el crecimiento personal de los estudiantes. La adaptación a nuevas costumbres, el aprendizaje en entornos diferentes y el desarrollo de competencias interculturales forman parte de los objetivos de unos intercambios que, según destaca el centro, también repercuten en el conjunto de la comunidad educativa.

El programa forma parte de la Acreditación Erasmus+ en Educación Escolar del instituto, con la que el colegio Quartó del Rei pretende ampliar progresivamente la participación del alumnado y del profesorado en proyectos europeos.