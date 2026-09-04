Ibiza cierra provisionalmente la Biblioteca Can Ventosa: fechas, alternativa y devolución de libros

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre provisional de la Biblioteca Can Ventosa del 8 al 16 de septiembre, ambos días incluidos, por motivos de seguridad y salud derivados de las obras de ampliación del centro cultural.

Durante este periodo, la alternativa será la Biblioteca Can Botino, en Dalt Vila, en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. Este servicio estará disponible del 8 al 16 de septiembre, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida.

Los usuarios que tengan libros en préstamo podrán devolverlos en el buzón exterior de la Biblioteca Can Ventosa, situado en la calle de Pere Francès.

El Ayuntamiento recuerda también que permanece disponible la biblioteca digital, a través de 'Digitalia Català', en catalan.digitaliapublishing.com, y 'Digitalia', en public.digitaliapublishing.com.

Para consultas e información, los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico biblioteca@eivissa.es. El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias y agradece la comprensión de los usuarios.