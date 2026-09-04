Ibiza lanza 5.000 bonos de descuento para "aliviar la carga económica que supone la vuelta al colegio"

El Consell de Ibiza y la Pimeef, Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, pondrán en circulación 5.000 bonos de 10 euros para facilitar las compras de la vuelta al colegio y fomentar el consumo en el comercio de proximidad. La campaña, impulsada dentro de 'Som Comerç', cuenta con una aportación de 50.000 euros y permitirá canjear cada bono en compras mínimas de 20 euros en los establecimientos adheridos.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, ha explicado que la iniciativa pretende ayudar a las familias de la isla a afrontar un periodo del año en el que aumentan los gastos por la compra de material escolar, libros, ropa, calzado y otros productos necesarios para el inicio del curso.

"Queremos estar al lado de las familias, facilitar este esfuerzo y aliviar, en la medida de lo posible, la carga económica que supone la vuelta al colegio", ha señalado Fajarnés, quien ha remarcado que la campaña también supone "una apuesta decidida por nuestro tejido comercial".

Ibiza lanza 5.000 bonos para ayudar a las familias con las compras escolares. / Consell de Ibiza

La consellera ha añadido que "comprar en el comercio local significa generar economía, mantener puestos de trabajo, dinamizar nuestras calles y reforzar la economía de nuestros pueblos y ciudades". "Detrás de cada compra hay un autónomo, un pequeño empresario y trabajadores que cada día hacen un esfuerzo muy importante para desarrollar nuestro territorio", ha afirmado.

La campaña comenzará el próximo lunes 7 de septiembre y contará con un primer periodo para canjear los bonos hasta el 17 de octubre. Si durante ese plazo no se agotan los 5.000 bonos disponibles, a partir del 19 de octubre se abrirá una segunda tanda con los que hayan quedado sin utilizar.

El presidente de la Pimeef, José Javier Marí Noguera, ha destacado que la campaña, incluida en el convenio de comercio que suscriben anualmente el Consell de Ibiza y la Pimeef, permite "dinamizar el comercio y, al mismo tiempo, ayudar un poco a las familias". Marí Noguera ha explicado que el sistema permite multiplicar el impacto de la aportación pública, ya que "para canjear un bono de 10 euros se tiene que hacer una compra de 20 euros", lo que incentiva, según ha señalado, el consumo en los establecimientos participantes.

Ibiza lanza 5.000 bonos para ayudar a las familias con las compras escolares. / Consell de Ibiza

Marí Noguera ha confiado en que la iniciativa tenga una buena respuesta por parte de la ciudadanía y ha animado a las familias a participar. También ha agradecido el trabajo del personal de la Pimeef en la preparación de la campaña, tanto en la información a los establecimientos como en las formaciones dirigidas a los comerciantes para que conozcan el funcionamiento del sistema.

Por su parte, el técnico de la Pimeef Toni Boned ha explicado que los bonos estarán a disposición de la ciudadanía a través de la aplicación 'Som Comerç', dentro del apartado específico de bonos, así como mediante la web de 'Som Comerç Eivissa'. Boned ha recordado que habrá 5.000 bonos disponibles y que "cada bono necesita una compra mínima del doble de su valor".

Fajarnés ha agradecido finalmente la implicación de la Pimeef y de todos los comercios adheridos a la campaña y ha animado a las familias de la isla a aprovechar los bonos para realizar en los establecimientos de proximidad las compras vinculadas a la vuelta al colegio.

"Las políticas públicas son más eficaces cuando tienen un impacto directo en la ciudadanía y en la economía real. Con esta campaña ganamos todos: las familias pueden ahorrar en sus compras y, al mismo tiempo, incentivamos las compras en nuestro comercio local", ha concluido la consellera.