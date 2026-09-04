El GEN-GOB reclama límites contra la presión sobre el entorno en la futura Ley del Litoral de Baleares: "Cinco metros cuadrados por usuario en las playas"

El GEN-GOB ha presentado alegaciones al proyecto de Ley del Litoral de las Illes Balears y reclama que la futura normativa incorpore criterios vinculantes de capacidad de carga, medidas frente al cambio climático y más control sobre las actividades y ocupaciones del litoral para reducir la presión sobre los recursos naturales de las islas.

La entidad considera que la nueva ley representa "una oportunidad para avanzar hacia una gestión del litoral que reduzca las presiones actuales, recupere espacios degradados y permita adaptar las islas a los efectos del cambio climático".

El traspaso de diversas competencias en materia de costas a la comunidad autónoma permite a Baleares regular de nuevo aspectos esenciales de la gestión del litoral. Para el GEN-GOB, esta nueva capacidad normativa debería servir para "establecer límites claros a la presión que soportan las zonas costeras".

Un proyecto que "no concreta"

La organización ecologista sostiene que el proyecto de ley está excesivamente orientado a planificar, ordenar y gestionar usos, actividades y ocupaciones, pero “no concreta suficientemente qué debe ocurrir cuando estos usos entran en conflicto con los límites físicos, ecológicos y sociales del territorio”.

El GEN-GOB advierte de que Baleares es un territorio especialmente tensionado y que esta situación resulta muy evidente en determinadas zonas del litoral, donde, según la entidad, "la presión de usos y actividades ya supera la capacidad de los ecosistemas y de los propios espacios de uso público".

Entre sus alegaciones, los ecologistas reclaman que la capacidad de carga del litoral se establezca a partir de criterios físicos, ecológicos y sociales, y que sea vinculante a la hora de autorizar o limitar usos y actividades. El objetivo, según la entidad, es “evitar que se sigan produciendo situaciones en las que la presión sobre determinados espacios supere sus límites”.

"Cinco metros cuadrados por usuario" en las playas

En el caso de las playas, la organización propone fijar un mínimo de "cinco metros cuadrados por usuario" como criterio para prevenir la degradación ambiental y garantizar unas condiciones adecuadas de uso y de calidad de la experiencia de los visitantes.

La entidad también pide más exigencia para las ocupaciones privadas o lucrativas del dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, plantea que cualquier ocupación de este tipo deba justificar tanto la necesidad de ubicarse en ese espacio como la inexistencia de alternativas viables fuera del dominio público.

Otra de las propuestas del GEN-GOB se centra en la presión de la navegación. La organización plantea establecer una velocidad máxima de tres nudos durante los primeros 300 metros desde la costa. También propone que, en playas y calas no balizadas, el fondeo se realice a una distancia mínima de 50 metros de la línea de costa.

En materia de cambio climático, el GEN-GOB reclama que la futura ley prevea mecanismos de adaptación, retirada o reubicación de infraestructuras y ocupaciones vulnerables o incompatibles con la evolución de la costa. La entidad considera que "no tiene sentido seguir consolidando ocupaciones e infraestructuras en espacios que previsiblemente quedarán expuestos a los efectos de la subida del nivel del mar, los temporales o la regresión de la costa".

La organización ecologista pide asimismo un programa estable de vigilancia e inspección, periódico y coordinado, con objetivos y ámbitos prioritarios claramente definidos. También reclama mecanismos de transparencia que permitan conocer los resultados de estas actuaciones.

Para el GOB, “una buena regulación del litoral no puede limitarse a ordenar los usos existentes, sino que debe ser capaz de establecer límites cuando la presión supera la capacidad del territorio”.

La entidad sostiene que la nueva Ley del Litoral debe dar prioridad a la conservación de los ecosistemas costeros, el acceso y uso público de la costa, la reducción de presiones y la adaptación al cambio climático. Por ello, reclama que la tramitación de la norma incorpore estos criterios y que "la capacidad de carga, la protección ambiental y la adaptación a la evolución de la costa se conviertan en elementos determinantes de la gestión del litoral de las Illes Balears".