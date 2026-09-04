Formentera celebra cuatro actividades ambientales con limpieza de playas, ciencia, arte reciclado y biodiversidad

Ibiza & Formentera Preservation anuncia su participación este mes de septiembre en la décima edición del festival Qué Celeste, que se celebra en Formentera, con un programa de cuatro actividades centradas en la conservación ambiental, la divulgación científica, el reciclaje y la biodiversidad. La programación del certamen incluye la limpieza de una playa, una salida para conocer el estado de salud del litoral, una exposición colectiva con obras realizadas a partir de residuos y materiales recuperados y la creación de un jardín para mariposas.

"Diez ediciones del Festival Qué Celeste demuestran que existe en Formentera un interés real por encontrarse, participar y actuar en torno al medioambiente", señala Itziar Arratibel, directora de programas de Ibiza & Formentera Preservation. Asimismo, destaca que las actividades permiten acercarse a la conservación desde ámbitos diferentes, como "la ciencia, la biodiversidad o el arte".

Limpieza de playa y estudio del litoral

La primera actividad tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, con una limpieza de la playa de s’Estufador, entre las 10 y las 12 horas. El punto de encuentro será la iglesia de la Mola y la participación será gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

Por otro lado, el viernes 18 de septiembre, de 9 a 13 horas, se organizará una salida abierta al público en s’Illa de s’Aigua Dolça para acercar a los participantes al estudio científico del litoral. La actividad contará con Samuel Pinya, biólogo y profesor de Ecología de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y permitirá observar distintas especies marinas y conocer cómo se utilizan para analizar el estado de salud del Mediterráneo.

La salida forma parte del Coastal Health Monitoring Scheme (CHMS), un programa científico de la UIB dedicado al seguimiento de la evolución de los ecosistemas costeros de Baleares. Este año cuenta por primera vez con la cofinanciación de Ibiza & Formentera Preservation. La participación será gratuita, aunque en este caso será necesario inscribirse previamente. Los asistentes deberán acudir con bañador, toalla y calzado adecuado para playa o zonas rocosas.

Residuos convertidos en obras de arte

La programación continuará con una exposición colectiva en la que participarán 14 artistas de las cuatro islas Baleares: cinco de Formentera, cinco de Mallorca, dos de Menorca y dos de Ibiza. La muestra se inaugurará el domingo 20 de septiembre, a las 20 horas, en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, y permanecerá abierta hasta el día 27. Las obras han sido creadas a partir de materiales recuperados, entre ellos plásticos y otros residuos recogidos en las playas, vidrio reutilizado, antiguas velas y redes de pesca.

La iniciativa da continuidad al Encuentro de Artistas y Artesanas del Reciclaje celebrado en Menorca en noviembre de 2025, que reunió entonces a 25 creadores de las cuatro islas. “Que esta iniciativa llegue ahora a Formentera nos permite seguir tejiendo vínculos entre creadores de las islas y acercar a la ciudadanía otras formas de reflexionar sobre los residuos desde la creatividad”, explica Arratibel.

Un nuevo jardín para mariposas

Las actividades concluirán el sábado 26 de septiembre, entre las 10 y las 14 horas, con la creación de un jardín para mariposas en el Espai Cultural de Sant Ferran. Será el segundo jardín de este tipo impulsado en Formentera por Ibiza & Formentera Preservation dentro del proyecto ‘Mariposas para la Biodiversidad’.

Desde su puesta en marcha en 2024, esta iniciativa ha permitido plantar cerca de 2.000 hierbas aromáticas en diferentes puntos de Ibiza y Formentera con el objetivo de favorecer la presencia de mariposas y otros polinizadores. La actividad también será gratuita, aunque requerirá inscripción previa. Con este calendario, la fundación busca acercar a residentes y visitantes diferentes formas de participar directamente en la conservación del entorno de Formentera.