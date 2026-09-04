"Me encontré con mis cosas en la calle". Helena Arauz, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', vive un calvario durante sus vacaciones en Ibiza

Lo que iba a ser un viaje de ensueño a Ibiza acabó convirtiéndose en una experiencia que Helena Arauz al parecer tardará en olvidar. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha contado en redes sociales el conflicto que vivió durante su estancia en una villa de la isla a raíz de una colaboración profesional.

Todo empezó con mucha ilusión. Según explica la influencer, un intermediario le consiguió una colaboración con una empresa dedicada a organizar viajes a Ibiza y a alquilar villas y yates. "Estaba súper ilusionada", cuenta Arauz.

Helena Arauz disfrutando del agua en Ibiza. / Instagram

Pero la realidad no tardó en ser muy distinta a lo que esperaba. Al llegar a la villa, se encontró con más personas de las que esperaba y asegura que no terminó de sentirse cómoda con el ambiente. Por eso, decidió salir de la casa con sus amigas y disfrutar de la noche en Ibiza. Lo que no esperaba era recibir un mensaje en mitad de la noche.

"Me encuentro con un mensaje que dice que tengo todas mis cosas en la calle. Me dio un ataque de ansiedad", relata. Cuando regresó a la villa, sin embargo, sus pertenencias seguían dentro. El episodio dio paso a una fuerte discusión con el responsable del alojamiento. "Empecé a discutir un montón con el chico de la villa porque la colaboración era cero profesional", asegura.

Después de ese enfrentamiento, Helena y sus acompañantes recogieron sus cosas y abandonaron la villa. Durante los tres días siguientes permanecieron fuera del alojamiento, mientras el responsable contactaba con ellas para pedirles disculpas, según relata.

Finalmente, la influencer aceptó regresar. Al volver descubrió, siempre según su relato, que el encargado había dejado espacio para ellas después de pedir a otros huéspedes que abandonaran la villa. Este último episodio afectó especialmente a Arauz.

La joven explica que se sintió mal por la situación de esas personas y que llegó a sentirse responsable de lo ocurrido. "Yo solo quería llegar a mi casa y estar en un lugar seguro. Me sentía súper mal", reconoce.

La 'influencer' en un barco en una cala de Ibiza. / Instagram

La advertencia de Helena

Después de contar su experiencia, la influencer ha querido lanzar un mensaje a otros creadores de contenido que reciben propuestas similares. "Tened mucho cuidado con las empresas con las que trabajáis y verificad experiencias reales", ha recomendado.

Arauz no ha hecho público el nombre de la empresa implicada ni ha aportado más detalles sobre el acuerdo, aunque ha querido compartir su versión de lo ocurrido durante su estancia en Ibiza.