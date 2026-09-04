Así empieza el mes de septiembre en estas tres discotecas de Ibiza

La primera semana de septiembre mantiene el ritmo en las principales discotecas de Ibiza. Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] encadenarán desde este viernes y hasta el lunes cuatro jornadas con algunas de las figuras más reconocidas de la música electrónica internacional y propuestas que recorren el house, el progressive y el trance.

La actividad comenzará hoy en Hï Ibiza, donde CAMELPHAT recuperará los viernes con su residencia Summer of Love. La fiesta, que arrancó la temporada en esta misma noche de la semana antes de trasladarse a los domingos durante julio y agosto, afronta ahora sus últimas cinco citas antes de despedirse el próximo 2 de octubre.

El dúo británico estará acompañado en Theatre por Âme DJ B2B Trikk y Meera. En Club Room continuará Club Knuckles, que mantiene su espacio habitual con Ewan McVicar al frente y las actuaciones de Young Marco y Ella Knight.

La programación se intensificará el sábado. [UNVRS] recibirá una nueva edición de Bhutarah, la propuesta de elrow creada alrededor del universo visual diseñado por el artista sudafricano Dan Popper.

Patrick Topping encabezará el cartel, que esta semana contará con una destacada presencia británica. También actuarán Olive F y US Two, mientras Bastian Bux y Menesix compartirán cabina. La programación se completará con Petit Comité, donde estarán Piem, Simon Kidzoo y The Checkup B2B Ale de Castro, además del propio Bastian Bux.

Pero antes, ANTS celebrará otro de sus sábados en Ushuaïa Ibiza con Franky Rizardo como principal nombre del cartel. El neerlandés compartirá jornada con Chelina Manuhutu y Dennis Quin, también procedentes de Países Bajos. Riordan aportará el contrapunto británico y Raúl Rodríguez volverá a una residencia en la que ha participado en distintas etapas.

[UNVRS] concentrará las dos siguientes grandes citas. El domingo, Carl Cox recibirá en Main Room a Sasha & John Digweed, una de las parejas más influyentes de la historia del progressive house. Mariano Mellino completará la programación de la sala principal, mientras el colectivo ibicenco Melon Bomb ocupará Wild Comet con una propuesta centrada en el house y el disco.

Vuelve Armin van Buuren

El próximo lunes 7 de septiembre llegará uno de los estrenos del mes. Armin van Buuren inaugurará en [UNVRS] la primera residencia oficial de A State of Trance en el club, coincidiendo con el 25 aniversario del proyecto.

El reconocido dj neerlandés ofrecerá cinco sesiones de cinco horas todos los lunes hasta el 5 de octubre. Para la apertura estará acompañado por Hannah Laing en formato Face to Face y Ruben de Ronde. NRG200 y S3PPA completarán la noche en The Bunker.

Cuatro jornadas consecutivas que llevan la temporada ibicenca hasta septiembre con una programación que reúne a artistas de distintas generaciones y algunos de los sonidos que han marcado la evolución reciente de los clubs de la isla.