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Corte de tráfico en el centro de Ibiza: cuándo será y qué tramo afecta

Las obras de ampliación de Can Ventosa obligan a cortar temporalmente la circulación

Las obras de ampliación de Can Ventosa obligan a cortar temporalmente la circulación.

Las obras de ampliación de Can Ventosa obligan a cortar temporalmente la circulación. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Deportes

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza cortará temporalmente el próximo martes 8 de septiembre el tramo de la calle Carlos III comprendido entre las calles Pere Francès e Ignasi Wallis con motivo de las obras de ampliación del edificio de Can Ventosa.

Corte de tráfico en la calle Carlos III de Ibiza por las obras de Can Ventosa

Corte de tráfico en la calle Carlos III de Ibiza por las obras de Can Ventosa / Ayuntamiento de Ibiza

La restricción de tráfico se mantendrá únicamente durante las horas que dure la actuación, previsiblemente por la mañana.

El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta de Can Ventosa.

El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta de Can Ventosa. / Ayuntamiento de Ibiza

El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta que llevará a cabo la empresa adjudicataria de las obras de ampliación de Can Ventosa.

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El Ayuntamiento de Ibiza agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y lamenta las molestias que esta actuación pueda ocasionar.

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