Movilidad
Corte de tráfico en el centro de Ibiza: cuándo será y qué tramo afecta
Las obras de ampliación de Can Ventosa obligan a cortar temporalmente la circulación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Ayuntamiento de Ibiza cortará temporalmente el próximo martes 8 de septiembre el tramo de la calle Carlos III comprendido entre las calles Pere Francès e Ignasi Wallis con motivo de las obras de ampliación del edificio de Can Ventosa.
La restricción de tráfico se mantendrá únicamente durante las horas que dure la actuación, previsiblemente por la mañana.
El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta que llevará a cabo la empresa adjudicataria de las obras de ampliación de Can Ventosa.
El Ayuntamiento de Ibiza agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y lamenta las molestias que esta actuación pueda ocasionar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza
- Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'