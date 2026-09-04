Corte de tráfico en el centro de Ibiza: cuándo será y qué tramo afecta

El Ayuntamiento de Ibiza cortará temporalmente el próximo martes 8 de septiembre el tramo de la calle Carlos III comprendido entre las calles Pere Francès e Ignasi Wallis con motivo de las obras de ampliación del edificio de Can Ventosa.

Corte de tráfico en la calle Carlos III de Ibiza por las obras de Can Ventosa / Ayuntamiento de Ibiza

La restricción de tráfico se mantendrá únicamente durante las horas que dure la actuación, previsiblemente por la mañana.

El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta de Can Ventosa. / Ayuntamiento de Ibiza

El corte se debe a los trabajos de hormigonado del forjado de la tercera planta que llevará a cabo la empresa adjudicataria de las obras de ampliación de Can Ventosa.

El Ayuntamiento de Ibiza agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y lamenta las molestias que esta actuación pueda ocasionar.