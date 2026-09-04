El colegio que empieza el curso con más alumnos de toda Ibiza: "No deberían incorporarse más alumnos"

Las ratios de alumnado no representan un problema generalizado en los centros educativos consultados de Ibiza, pero algunos colegios e institutos afrontan el inicio de curso con grupos más ajustados. La situación más evidente se encuentra en el CEIP Sa Bodega, donde algunas aulas están "a tope", según explica su jefa de estudios, Cristina Roch.

Desde el centro consideran que estos grupos ya han alcanzado su límite y que no deberían incorporarse más alumnos. La situación se suma a una necesidad que Sa Bodega arrastra desde hace tiempo, añade: disponer de más espacios para desarrollar su actividad educativa.

Este colegio de Infantil y Primaria mantiene una petición para acondicionar una terraza y convertirla en un nuevo espacio de uso educativo. La propuesta pasa por instalar una valla y cubrir la zona con un techo para poder utilizarla durante el curso. "Sería un espacio más para utilizar en el centro", explica Roch.

Una situación diferente según el centro

El escenario de Sa Bodega no se repite de forma general entre los centros consultados. Colegios como Guillem de Montgrí, Mestre Lluís Andreu o Sant Jordi aseguran que sus grupos se encuentran dentro de las ratios previstas para este curso.

En Sa Blanca Dona, además, el descenso del número de alumnos de Infantil ha permitido formar grupos menos numerosos este año. Las diferencias entre centros muestran así una realidad desigual ante el inicio del curso: mientras algunos mantienen grupos dentro de los límites establecidos, otros afrontan una mayor presión sobre sus aulas y reclaman más capacidad para atender al alumnado.

Can Bonet reclama más apoyo para la diversidad

A la presión sobre los espacios se suma en otros centros la necesidad de reforzar los recursos destinados a los alumnos con necesidades específicas. El colegio concertado Can Bonet reclama desde hace años más horas de apoyo a la diversidad. Su jefe de estudios, Sergio Peñalver, explica que el centro solicita cada curso más recursos de los que finalmente recibe.

"Nosotros lo que siempre pedimos es más horas para soporte de los niños con necesidades y nunca nos dan todas las que pedimos", señala. La petición es otro de los retos del nuevo curso escolar en Ibiza: garantizar recursos suficientes para atender la diversidad dentro de las aulas, especialmente en aquellos centros que concentran una mayor demanda de apoyo.