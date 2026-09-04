La lucha de una familia para conseguir que su hijo se escolarice en el colegio de educación especial de Ibiza

"Mateo y yo nos mudamos de vuelta a Ibiza hace un año, tras haber hablado previamente con la escuela especial de Sant Josep", explica Marlene, la madre de un niño con elevado grado de trastorno de espectro autista: "Somos de aquí, pero nos mudamos por obligación de movilidad del padre y vimos que en Madrid no iba bien", añade.

En Madrid habían probado un colegio con aula Ueeco [una clase ordinaria con apoyos para estos casos] que, aseguran, "no dio buen resultado". Además, decidieron trasladarse de vuelta a Ibiza porque observaron que Mateo "no soporta las aglomeraciones que tiene Madrid": "Siendo de aquí, quisimos volver para que el niño pueda estar en un lugar mejor, más al aire libre", explica su progenitora.

Ahora, Mateo lleva un año sin escolarizar porque a sus seis años no ha entrado en la selección excepcional de la escuela por edad. La conselleria de Educación del Govern justifica que la matrícula de Mateo viene desde la Península y que "no quedan plazas en el centro de educación especial". Aun así, Educació asegura que se le ofreció a la familia una aula Ueeco, "donde no estará desatendido en ningún momento", tanto en el municipio en el que vive la familia, como aquel en el que trabajan.

"En el colegio de Sant Josep solo le aceptan en la escuela de verano. En el colegio de educación especial vemos un resultado positivo y lo refuerzan los informes psiquiátricos", asevera la familia, descontenta con la falta de plazas en el centro durante el curso.

Los informes psiquiátricos

"Los informes psiquiátricos confirman que Mateo es un niño de educación especial", agregan. Y comparten lo que les dijo la psiquiatra de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Nuria Esther Chinchurreta. "Nos dijo que considera necesario que el menor sea escolarizado 'lo antes posible en un centro de educación especial que permita el abordaje funcional de su conducta'. Porque 'necesita un entorno altamente estructurado, con cuidadores de referencia, cualificados y menores con TA, que sean mantenidos en el tiempo'".

Mateo y su madre cogidos de la mano. / Toni Escobar

En el informe, la doctora resalta: "Necesita de rutinas, ambiente estable, predecible y altamente estructurado con profesionales que conozcan y manejen su perfil conductual y necesidades específicas. No se recomienda aula Ueeco, ni ningún dispositivo de educación ordinaria". Los progenitores de Mateo destacan el hecho de que la psiquiatra no recomiende aula Ueeco, la alternativa que le ha ofrecido la conselleria de Educación.

La baremación que lo excluye de la Escuela Especial

"Ahora en mayo estábamos con el plazo ordinario de escolarización", explica la familia: "Vemos las puntuaciones de la baremación y nos llama la atención que se primen criterios de empadronamiento, o proximidad al domicilio, por encima de los criterios clínicos".

De esta manera, muestran que meintras Mateo tiene uno de los criterios específicos con la puntuación más alta de todos los niños, es el único que no tiene una plaza reservada y con motivo del empadronamiento: "No es su culpa que por movilidad forzosa del padre no tenga tantos puntos en proximidad al domicilio".

"Nos parece lamentable que tengamos que acudir a la justicia para pedir la escolarización de Mateo", explican sus progenitores. Realizaron un denuncia en el contencioso administrativo, que permite resolver conflictos entre ciudadanía y Administración, como sería este caso: "Tenemos que acudir a la justicia para solicitar un derecho que le corresponde a Mateo, que es un colegio de educación especial".

Los padres aseguran que han intentado resolver la situación previamente: "Ya solicitamos a la la conselleria de Educación la escolarización extraordinaria. La solicitamos en febrero de 2026 para que lo escolarizaran en ese preciso instante". La conselleria ofreció la opción de ponerlo en el aula Ueeco, pero la familia de Mateo denuncia que de esta manera, "la conselleria hace caso omiso de los informes que dictaminan que Mateo es autista, dependiente de grado 3, el máximo".

Algunas aportaciones del colegio

"El colegio de Sant Josep es un colegio concertado de educación especial que depende de la conselleria de Educación", aclara Miguel Ángel Felipe, director del centro: "Eso implica que esa dependencia está ligada a la actual legislación educativa de la Administración educativa de las Baleares. Como cualquier colegio concertado, Sant Josep es un centro receptor de alumnos derivados por la conselleria: el colegio no decide qué niños vienen y cuáles no".

De esta manera, Felipe recalca que los alumnos derivados por la conselleria cumplen una serie de ítemes que esta institución tiene recogidos en su legislación: "Va en base a una serie de baremaciones, es objetiva y va en función de cada alumno".

"Siempre a favor de la inclusión"

Además de solicitar información a la conselleria de Educación, se ha intentado contactar con Amadiba, la entidad que da apoyo a las personas con discapacidad intelectual y su familia, que es la que gestiona la Escuela Especial de Sant Josep. La entidad no respondió a las preguntas de este Diario.

Quien dio su opinión fue el colectivo ibicenco a favor de la inclusión y del apoyo a la diversidad IbizaIN: "Siempre promovemos la educación inclusiva en las escuelas ordinarias, nunca en los centros de educación especial, ni en las escuelas segregadas", explica Susana Ribas, representante del colectivo. "No somos partidarios de segregar a los alumnos por su condición ni física ni intelectual ni de salud", asevera.

Preguntados por las aulas Ueeco, explica que el colectivo tampoco está a favor de éstas: "Estamos a favor de la educación en las escuelas ordinarias, que todos los alumnos estén juntos en las mismas escuelas", considera Ribas. Aun así, admite que "hacen falta centro y profesionales especializados" y que es "más caro" mantener este tipo de inclusión: "Que se destinen más recursos como profesorado especializado a las escuelas ordinarias es una de nuestras luchas", recalca Ribas sobre las tareas que se proponen como colectivo.