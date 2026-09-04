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Cistelles ecològiques per WhatsApp i menjar a domicili:així funciona la cooperativa Utòpik Sa Marjal

Les cistelles de producte local que ofereixen.

Les cistelles de producte local que ofereixen.

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Blanca Orell Daniel

Palma

Quan demanes a les sòcies d’Utòpik quin és el perfil de gent que consumeix els seus serveis, indiquen que dones i famílies, principalment conscienciats amb la importància de consumir producte local, ecològic i de temporada.

Pel que fa a les cistelles, «la gran majoria són dones amb una mitjana d’edat per damunt els quaranta, entre els quaranta i els setanta», indica Omar Jover, soci cooperativista i agricultor d’Utòpik Sa Marjal. Les comandes es canalitzen a través de comunitats i WhatsApp; «actualment tenim cinc comunitats: Sa Pobla, Pollença, Sineu i Palma, als ateneus de l’Elèctrica i La Fonera», espais on els particulars les han de recollir.

En canvi, en el cas del menjar preparat, es fa servei a domicili –tot i que es poden recollir al local de la cooperativa. Els principals consumidors són les famílies, «famílies amb infants que tenen aquesta sensibilitat i que els volen fer créixer amb menjar natural i ecològic», indica l’agricultor.

La sensibilitat i consciència ecològica marca els serveis d’aquesta cooperativa. Les cistelles contenen hortalisses i verdures de temporada, que van rotant. Són productes ecològics i locals. N’hi ha tres versions, que varien segons la mida, i sempre existeix l’opció d’afegir extres. «El catàleg de les cistelles el presentam en dilluns, i la gent pot fer les comandes fins dimarts vespre; després dijous és el dia que les tancam i feim el repartiment a les comunitats», explica. «Demanar una cistella personalitzada, és molt complicat, la logística, n’Àlex, a poc a poc, ha anat adaptant les cistelles per satisfer les necessitats dels clients i que puguin tenir més o menys el que els agrada», sense perdre de vista les opcions que ofereix el cultiu.

Les comandes del menjar preparat es gestionen a través de la pàgina web d’Utòpik. «Funciona com una botiga en línia: allà hi ha l’oferta del catàleg del menjar i tu pots demanar tantes racions com vulguis»; Jover especifica que a Sa Pobla no hi ha un mínim de racions perquè es poden recollir al seu local, però sí per a la resta de municipis. En aquest cas, «les comandes es poden fer fins diumenge a les 15 hores; després, nosaltres produïm dilluns, refredam el menjar i dimarts el repartim», concreta.

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Cada dijous publiquen els plats que podran demanar aquella setmana. Les cooperativistes defineixen la seva cuina com a senzilla i honesta. «Plats equilibrats, plens de verdures, cereals integrals, llegums i llavors».

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