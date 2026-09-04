Idò! | Naltros
Cistelles ecològiques per WhatsApp i menjar a domicili:així funciona la cooperativa Utòpik Sa Marjal
Blanca Orell Daniel
Quan demanes a les sòcies d’Utòpik quin és el perfil de gent que consumeix els seus serveis, indiquen que dones i famílies, principalment conscienciats amb la importància de consumir producte local, ecològic i de temporada.
Pel que fa a les cistelles, «la gran majoria són dones amb una mitjana d’edat per damunt els quaranta, entre els quaranta i els setanta», indica Omar Jover, soci cooperativista i agricultor d’Utòpik Sa Marjal. Les comandes es canalitzen a través de comunitats i WhatsApp; «actualment tenim cinc comunitats: Sa Pobla, Pollença, Sineu i Palma, als ateneus de l’Elèctrica i La Fonera», espais on els particulars les han de recollir.
En canvi, en el cas del menjar preparat, es fa servei a domicili –tot i que es poden recollir al local de la cooperativa. Els principals consumidors són les famílies, «famílies amb infants que tenen aquesta sensibilitat i que els volen fer créixer amb menjar natural i ecològic», indica l’agricultor.
La sensibilitat i consciència ecològica marca els serveis d’aquesta cooperativa. Les cistelles contenen hortalisses i verdures de temporada, que van rotant. Són productes ecològics i locals. N’hi ha tres versions, que varien segons la mida, i sempre existeix l’opció d’afegir extres. «El catàleg de les cistelles el presentam en dilluns, i la gent pot fer les comandes fins dimarts vespre; després dijous és el dia que les tancam i feim el repartiment a les comunitats», explica. «Demanar una cistella personalitzada, és molt complicat, la logística, n’Àlex, a poc a poc, ha anat adaptant les cistelles per satisfer les necessitats dels clients i que puguin tenir més o menys el que els agrada», sense perdre de vista les opcions que ofereix el cultiu.
Les comandes del menjar preparat es gestionen a través de la pàgina web d’Utòpik. «Funciona com una botiga en línia: allà hi ha l’oferta del catàleg del menjar i tu pots demanar tantes racions com vulguis»; Jover especifica que a Sa Pobla no hi ha un mínim de racions perquè es poden recollir al seu local, però sí per a la resta de municipis. En aquest cas, «les comandes es poden fer fins diumenge a les 15 hores; després, nosaltres produïm dilluns, refredam el menjar i dimarts el repartim», concreta.
Cada dijous publiquen els plats que podran demanar aquella setmana. Les cooperativistes defineixen la seva cuina com a senzilla i honesta. «Plats equilibrats, plens de verdures, cereals integrals, llegums i llavors».
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza
- Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
- Turismo en Ibiza: Sant Josep afronta una temporada 'inestable' e 'irregular' empeorada por la falta de aparcamiento
- Sant Antoni autorizó otra fiesta en la cantera tras constatar que la solicitud se presentó fuera de plazo