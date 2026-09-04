"Los chicos están de vuelta en la ciudad": la divertida bienvenida de una dj a unos turistas en un hotel de Ibiza

Hay quienes vienen a Ibiza una vez de vacaciones y quienes convierten la isla en una cita fija varias veces al año. Es el caso de un grupo de turistas jubilados, seis amigos británicos, que han recibido una bienvenida muy especial durante su última visita.

La dj Anaïs Tsakonis ha compartido en Instagram un divertido momento, grabado durante una fiesta en la piscina de un hotel de Ibiza en el que trabaja. El grupo, al parecer ya conocido por el establecimiento, disfrutaba de la música junto a la piscina cuando llegó la sorpresa.

Tsakonis explica en el vídeo que suele preparar pequeños jingles de bienvenida para los clientes del hotel. Como estos seis amigos procedentes de Inglaterra regresan a la isla varias veces al año, esta vez decidió preparar algo solo para ellos.

La música se detiene y por los altavoces comienza a sonar una voz de locutor: "The boys are back in town" . Después llega el momento clave: "Fizal, George, Keith, Bryan, Maurice and Chris. Welcome to Ibiza!".

Inmediatamente los seis hombres reconocen sus nombres, levantan los brazos, aplauden y celebran la bienvenida mientras quienes están alrededor los observan entre risas. Una forma bastante más original de dar la bienvenida a alguien y, sobre todo, de demostrar que algunos visitantes ya son casi parte de la casa.