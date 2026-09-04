Playas
Cerrada una playa de Ibiza durante varios días por un vertido fecal
El Ayuntamiento de Sant Josep clausura la playa de sa Caixota de forma preventiva
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Un vertido fecal en el litoral de sa Caixota ha obligado este viernes al Ayuntamiento de Sant Josep a cerrar de forma preventiva esta playa durante varios días, al menos hasta la próxima semana.
Han sido los propios vecinos de la zona los que han denunciado lo ocurrido a través de la Línea Verde, la vía de comunicación que tiene abierta el Consistorio para comunicar incidencias relacionadas con el medio ambiente.
Fuentes municipales han confirmado a Diario de Ibiza que, una vez confirmado el vertido, se ha cerrado preventivamente la playa. Así seguirá por lo menos hasta el lunes, ya que las muestras no se analizaran antes porque el laboratorio cierra durante el fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza
- Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'