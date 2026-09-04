Cerrada una playa de Ibiza durante varios días por un vertido fecal

Un vertido fecal en el litoral de sa Caixota ha obligado este viernes al Ayuntamiento de Sant Josep a cerrar de forma preventiva esta playa durante varios días, al menos hasta la próxima semana.

Han sido los propios vecinos de la zona los que han denunciado lo ocurrido a través de la Línea Verde, la vía de comunicación que tiene abierta el Consistorio para comunicar incidencias relacionadas con el medio ambiente.

Fuentes municipales han confirmado a Diario de Ibiza que, una vez confirmado el vertido, se ha cerrado preventivamente la playa. Así seguirá por lo menos hasta el lunes, ya que las muestras no se analizaran antes porque el laboratorio cierra durante el fin de semana.