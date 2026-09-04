Continúa el anuncio de candidatos en el PSOE: Elena López aspirará a la alcaldía de Ibiza

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Ibiza y portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha anunciado su decisión de presentarse al proceso de primarias del PSOE para encabezar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Ibiza en las elecciones municipales de 2027.

Con el inicio de este proceso, López Bonet da un paso adelante con la voluntad de ofrecer a la militancia un proyecto para la ciudad basado en la "escucha activa". "Doy este paso porque creo que Ibiza puede estar mucho mejor y porque creo que es hora de volver a poner a la gente y los barrios en el centro de las prioridades", ha señalado en un comunicado el PSOE.

"No quiero hacer este camino sola. Quiero escuchar a los compañeros y compañeras del partido, pero también continuar en la calle escuchando a la ciudadanía. Quiero hablar con las asociaciones, con los comerciantes, con los jóvenes, con las familias, con las personas mayores y con todo el mundo que tenga algo que decir sobre el futuro de Ibiza", ha afirmado.

La candidata ha asegurado que afronta las primarias con "mucha ilusión, mucha energía y muchas ganas de trabajar" y con la convicción de que el PSOE puede volver a liderar un proyecto de ciudad mayoritario y progresista. "Necesitamos volver a mirar la ciudad y pensar en las personas que vivimos todo el año. Yo quiero hacerlo. Y quiero hacerlo con vosotros", ha concluido López Bonet.

Se trata del tercer anuncio similar que realiza esta semana el PSOE, después de confirmar que Vicent Roselló Ribas optará a la alcaldía de Sante Josep y que Víctor Torres Pérez será el candidato a la alcaldía de Santa Eulària.