Buscan a un motorista que huyó tras verse involucrado en un accidente con un herido en Ibiza

La Policía Local de Sant Josep busca a uno de los implicados en un accidente entre dos motocicletas ocurrido este jueves en las proximidades del Ayuntamiento. Según ha informado el cuerpo policial municipal, el siniestro se produjo sobre las 13.30 horas y dejó a una persona lesionada.

Tras la colisión, uno de los conductores abandonó el lugar sin facilitar sus datos, según ha explicado la Policía Local de Sant Josep en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

El cuerpo policial municipal aprovecha este suceso para recordar la importancia de disponer de herramientas que permitan prevenir, detectar y esclarecer infracciones administrativas y hechos delictivos.

Nuevo sistema de videovigilancia

En este sentido, la Policía Local señala que el nuevo sistema de videovigilancia del municipio se encuentra actualmente en fase de puesta en marcha y que "muy pronto" estará plenamente operativo. Según apuntan, esta herramienta reforzará el trabajo policial y contribuirá a proteger mejor a las personas y sus bienes.

La Policía Local subraya que el sistema funcionará siempre "con las garantías legales correspondientes" para preservar la intimidad y el cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos.

En su mensaje, el cuerpo municipal también se dirige directamente al conductor que abandonó el lugar del accidente. "Puedes venir tú a facilitarnos tus datos… o podemos ir nosotros a buscarte", advierte la Policía Local. "Después de un siniestro, detenerse y auxiliar a quien pueda necesitarlo no es opcional. Marcharse nunca es la solución", recuerdan en las redes sociales.