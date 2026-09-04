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La bienvenida a los nuevos funcionarios

La bienvenida a los nuevos funcionarios | CONSELL DE EIVISSA

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El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Recursos Humanos, Maria Fajarnés, dan la bienvenida a los nuevos empleados de la institución. Se incorporan tres funcionarios de carrera (un bombero y dos técnicos de Administración General) y cuatro trabajadores como personal laboral fijo como ayudantes de cocina.

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