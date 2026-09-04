Vecinos del norte de Ibiza reclaman la ampliación de los horarios del autobús durante los meses de invierno

Cinco meses después de que se pusiera en marcha el nuevo servicio de autobuses de Ibiza, no sin algunos contratiempos, vecinos del norte de la isla han expresado su indignación por el cambio de las frecuencias en el horario de invierno. En una misiva enviada a este diario, el micólogo y farmacéutico Jaume Espinosa explica que están recogiendo firmas de los vecinos para pedir al Consell de Ibiza que adecúe los horarios del servicio con la jornada laboral de los trabajadores.

"Las antiguas compañías, Lucas Costa en Sant Miquel y Sagalés en Sant Joan, respetaban el [autobús] de las 21.30 para volver a casa desde el Cetis", rememora Espinosa, quien se considera "un amante del transporte público". Actualmente, las líneas A8, A9 y A10, que unen Vila con Sant Miquel, realizan el último viaje desde el Cetis a las 20.15 horas, mientras que en verano las frecuencias alcanzan las 21.55 entre semana y las 23.30 los fines de semana y vísperas de festivos.

El último autobús

Esta diferencia horaria, según denuncian, complica especialmente el regreso de quienes trabajan durante la tarde en Vila y dependen del autobús para volver a sus casas. La reducción de frecuencias durante el invierno es habitual por el descenso de la demanda, pero Espinosa considera que el último servicio debería mantenerse a una hora compatible con la salida del trabajo, más allá de que circulen menos autobuses durante el resto de la jornada.

En el caso de la línea T6, que une Vila con Portinatx, a partir de octubre el horario de invierno contempla una última salida desde el Cetis a las 19.20 horas, lo que deja sin posibilidad de retornar tanto a trabajadores que tienen turno de tarde como a niños y adolescentes que tienen actividades extraescolares en la ciudad, además de a jubilados que no tienen cómo retornar a sus hogares cuando cae el sol. En verano, el último autobús hacia Portinatx sale a las 21.30.

La situación afecta sobre todo a quienes no disponen de vehículo propio y necesitan desplazarse hasta Vila por motivos laborales, educativos o personales. En estos casos, señalan los vecinos, contar con un autobús de ida no resuelve el problema de movilidad si el horario de vuelta termina antes de que finalice buena parte de la actividad de la tarde en la ciudad.

Más de 700 firmas recogidas

Espinosa reclama "igualdad" entre todos los municipios de la isla y que los horarios de autobuses se adecúen a la jornada de tarde de los trabajadores de la ciudad que viven en el entorno rural. Por el momento, ha iniciado una campaña de recogida de firmas y ya ha reunido más de 700 para solicitar al Consell de Ibiza que amplíe los horarios.

La reivindicación no pasa, por tanto, por mantener durante todo el invierno las mismas frecuencias que se ofrecen en verano, sino por prolongar las últimas conexiones del día.

Sant Joan responde a la iniciativa

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan ha respondido a esta petición anunciando que solicitará al Consell de Ibiza "que se estudie la posibilidad de ampliar los horarios de estas conexiones durante la temporada de invierno", teniendo en cuenta las necesidades reales de los trabajadores y estudiantes. Reconocen, como ya lo hicieron en su momento Alsa y el Consell, que "pese a que la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público ha supuesto una mejora sustancial de las conexiones del municipio, todavía existen determinadas carencias que afectan especialmente a los residentes".

El precedente de Cala d'Hort y los cambios que estudia el Consell

No sería la primera vez que las reclamaciones vecinales lograran un cambio de horario. Ya en el mes de junio, vecinos de Cala d'Hort enviaron una carta al Consell de Ibiza para reclamar una mejor conectividad entre las localidades de esta zona de la isla. Finalmente, la institución insular recogió el guante y amplió sensiblemente las frecuencias en esa zona. Ahora, los vecinos de Sant Miquel, Portinatx y las localidades colindantes reclaman el mismo trato.

Aquel cambio se produjo pocas semanas después de la puesta en marcha del nuevo servicio, en un momento en el que los usuarios comenzaron a detectar algunas carencias en las rutas y horarios inicialmente planteados.

Desde el Consell de Ibiza indican que "todos los cambios de invierno se están analizando y se adaptarán a la demanda como se ha hecho en horario verano", y aclaran que están monitorizando la ocupación de los buses para establecer las bases de las modificaciones.

La institución insular no concreta por el momento si se ampliarán las últimas expediciones hacia Sant Miquel y Portinatx, aunque deja abierta la posibilidad de realizar nuevos cambios si los datos de ocupación y las demandas de los usuarios justifican la modificación de los horarios.