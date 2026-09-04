Un acertante de Ibiza gana más de 54.000 euros en La Primitiva

La suerte vuelve a pasar por Ibiza. Un boleto de La Primitiva validado en Vila ha sido premiado con 54.385 euros en el sorteo celebrado este jueves, 3 de septiembre, según informa Loterías y Apuestas del Estado. El boleto corresponde a un premio de segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el número complementario, según la información de Loterías y Apuestas del Estado. Fue validado en la Administración de Loterías número 2 de Ibiza, situada en el número 8 de la calle Obispo Torres.

En total, se registraron cuatro boletos acertantes de segunda categoría en el sorteo. Además del validado en Ibiza, los otros tres premios se vendieron en Girona, Gijón y Sanxenxo, en Pontevedra.

La combinación ganadora de La Primitiva estuvo formada por los números 20, 24, 29, 34, 39 y 40. El número complementario fue el 13 y el reintegro, el 5.

Sin acertantes de primera categoría

En el sorteo no hubo acertantes de categoría especial, seis aciertos más el reintegro, ni de primera categoría, seis aciertos. Por ello, el bote se acumula para el próximo sorteo, en el que un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 11,9 millones de euros.

Este nuevo premio llega después de que la Bonoloto dejara dos domingos consecutivos premios importantes en Ibiza. El pasado 23 de agosto, un boleto sellado en Sant Jordi obtuvo 139.618 euros, también de segunda categoría. Una semana después, el 30 de agosto, otro boleto validado en la avenida de Isidor Macabich de Ibiza ganó 122.465 euros. Con este nuevo premio de La Primitiva, Ibiza encadena tres premios relevantes de lotería en apenas dos semanas.