Vuelta al cole en Ibiza: obras a medias, aulas que son hornos y falta de docentes por el problema de la vivienda

La falta de vivienda asequible continúa siendo uno de los principales obstáculos para atraer y retener profesores en Ibiza y Formentera. Sindicatos docentes y representantes de las familias coinciden en que el elevado precio del alquiler y la escasez de alojamiento siguen condicionando la cobertura de determinadas plazas, aunque este curso parte con una situación algo mejor que en años anteriores gracias al adelanto de los procesos de adjudicación.

Desde ANPE, su presidente en Baleares, Víctor Villatoro, considera que "la vivienda sigue siendo un problema evidente para el profesorado que llega desde fuera de las islas" y agrega que "la carestía de la vida hace difícil poder ejercer una vida en condiciones en el archipiélago", señala. Asimismo, recuerda que esta situación se suma a una falta de docentes en determinadas especialidades que no es exclusiva de Baleares, sino que se "extiende al conjunto del Estado".

En la misma línea, Mariví Mengual, portavoz del STEI, sostiene que "la vivienda es una dificultad muy significativa entre el profesorado y entre todas las personas trabajadoras". Según explica, los profesionales desplazados se encuentran en muchas ocasiones con "unas condiciones muy precarias" para poder alojarse en Ibiza.

Por su parte, Azahar Tortonda, secretaria del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Illes Balears, insiste en que "la vivienda sigue siendo, sin duda, uno de los principales problemas para atraer y retener docentes en las islas". Además, advierte de que las dificultades son todavía mayores cuando se trata de cubrir sustituciones o contratos temporales. "Mientras un docente tenga que destinar una parte desproporcionada de su salario al alojamiento, será difícil conseguir estabilidad en las plantillas", sostiene.

Mario Devis, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Baleares, reconoce que la vivienda continúa siendo "un hándicap importante". Aunque valora positivamente medidas como la mejora del plus de insularidad, recuerda que "también han subido los alquileres" y que el problema afecta tanto a quienes llegan de fuera como a los propios residentes.

También desde la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Ibiza, (FAPA) Ibiza, su presidenta, Ana Torres, considera que es necesario tener en cuenta "las dificultades específicas de Ibiza, especialmente el problema de la vivienda y el elevado coste de vida", ya que ambas cuestiones dificultan contar con profesionales suficientes y estables.

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Más docentes incorporados, pero todavía quedan plazas por cubrir

Pese a este problema estructural, los sindicatos coinciden en que el inicio del curso parte de una situación algo mejor que en ejercicios anteriores. El adelanto de las adjudicaciones y de determinados trámites ha permitido que más profesores puedan incorporarse a sus centros antes del comienzo de las clases y dispongan de más tiempo para organizar su llegada a las islas.

ANPE habla incluso de una "asignación de plazas récord". No obstante, Villatoro señala que siguen existiendo algunas especialidades con dificultades para encontrar docentes. En Ibiza, por ejemplo, apunta a la existencia de 26 plazas de catalán que permanecían sin cubrir tras diferentes comisiones de servicios.

Del mismo modo, CCOO considera que el adelanto de adjudicaciones y sustituciones "ha facilitado que se incorpore más gente" y ha permitido a los nuevos docentes disponer de más margen para encontrar vivienda y organizar su situación familiar. Sin embargo, Devis advierte de que siguen existiendo dificultades en especialidades como " informática,catalán y matemáticas".

Por otro lado, UGT señala que en los primeros trámites urgentes se está solicitando especialmente profesorado de catalán y considera que todavía es pronto para tener una fotografía definitiva de las plantillas. Tortonda insiste en que "habrá que esperar al cierre de estos procesos para conocer qué plazas continúan pendientes".

El STEI también reconoce una ligera mejoría. Mengual señala que "la plantilla ha mejorado un poco" en cuanto al número de profesionales ya incorporados, aunque "todavía faltan en algunos centros profesores". Aun así, confía en que el curso pueda arrancar con normalidad, aunque sea, en sus palabras, una "normalidad entre comillas".

Por su parte, FAPA reclama que las bajas y sustituciones se cubran con rapidez y que los alumnos que necesitan "apoyo específico" puedan contar con los profesionales necesarios "desde el primer momento".

La climatización continúa entre las principales preocupaciones

Junto a la vivienda y la cobertura de plazas, la climatización aparece como otro de los asuntos que preocupan a sindicatos y familias ante el inicio de las clases. Desde FAPA Ibiza advierten de que "hay muchos centros que no cuentan con unas condiciones adecuadas". Ana Torres lamenta además que en algunos casos "han sido las familias las que han tenido que buscar las soluciones" y reclama que las medidas anunciadas por la conselleria de Educación se hagan efectivas.

Asimismo, el STEI considera que las temperaturas pueden condicionar el arranque del curso. Mengual señala que la climatización "puede ser duro de organizar y de resistir desde las aulas" cuando se registran episodios de calor, una problemática que, a su juicio, se repite año tras año.

CCOO también sitúa esta cuestión entre sus principales preocupaciones. Devis explica que existe un proyecto de climatización de centros todavía pendiente de ejecutar y señala que en determinadas instalaciones los ventiladores disponibles resultan insuficientes. "Hay un proyecto de climatización de centros que está todavía por ejecutarse", afirma.

Obras pendientes y falta de espacio

Las infraestructuras constituyen otro de los problemas recurrentes señalados por la comunidad educativa. El STEI denuncia que al inicio de cada curso todavía pueden encontrarse "obras que no se han acabado de hacer", aunque confía en que las incidencias puedan ir resolviéndose conforme avance septiembre.

Por su parte, UGT ha reclamado a la conselleria un documento en el que se detallen todas las actuaciones previstas o en ejecución en los centros públicos de Ibiza y Formentera. El sindicato quiere conocer si las inversiones están permitiendo crear nuevas plazas escolares y reducir las ratios o si se concentran principalmente en mantener y reformar las instalaciones existentes.

Precisamente, las ratios son otra de las preocupaciones destacadas por UGT. Tortonda advierte de la "elevada presión sobre los centros educativos debido al incremento del alumnado" y reclama una planificación a medio y largo plazo que permita ampliar la capacidad de los centros.

FAPA también se mantiene pendiente de posibles incidencias relacionadas con las ratios, el transporte escolar, los comedores, la falta de personal de apoyo o las condiciones de las instalaciones. No obstante, la federación destaca "el esfuerzo de los equipos directivos y del conjunto de profesionales para que el inicio de curso pueda desarrollarse con normalidad".