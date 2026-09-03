Vecinos de los Don Pepe: "Hemos dado el primer paso realmente importante para desbloquear el proceso"

Los representantes de los vecinos de los Don Pepe respiran más aliviados después del pleno de Sant Josep celebrado este jueves, que les permite "ver la luz al final del camino" para regresar a sus casas después de los desalojos sufridos entre 2020 y 2021. El gran escollo que ha generado este malvivir para los afectados, la ausencia de la licencia de obras del bloque A de estos apartamentos en el archivo municipal, en principio queda subsanado con una vía aprobada este jueves por el plenario: la equiparación jurídica de este inmueble con el edificio gemelo de esta urbanización de es Codolar, que sí que cuenta con su correspondiente licencia del año 1964. No obstante, para la oposición de izquierdas solamente se trata de una argucia del equipo de gobierno que genera "falsas esperanzas" a los propietarios.

Tras el pleno, el alcalde ha explicado que esta herramienta, validada con informes técnicos y jurídicos, supone un paso "valiente y decidido" para llegar a revertir las declaraciones de ruina técnica y urbanística que pesan sobre el bloque A, además de allanar el regreso a sus casas de los afectados. Eso sí, no quiere lanzar las campanas al vuelo ni aventurar un posible calendario hasta llegar a la solución ante posibles recursos contra las medidas aprobadas para facilitar la solución a los afectados.

El abogado de los propietarios, Juan Nadal, destaca que este acuerdo de pleno empieza a "desbloquear todo un proceso que ya es muy largo, porque los vecinos siempre han querido regresar a sus casas y arreglar el edificio". ¿Y qué pasos quedan a partir de ahora? "Muchos", sentencia Nadal.

El origen

Este embrollo urbanístico y jurídico, así como la absurda situación que desembocó en este drama vecinal, obliga a recapitular los hechos. El conflicto se remonta a mayo de 2020, cuando el desprendimiento de parte de un forjado en el bloque A llevó al Ayuntamiento de Sant Josep a evacuar una de las cinco escaleras de este edificio, aludiendo a problemas estructurales en el inmueble.

Los desalojos en el resto del bloque, de 50 viviendas en total, culminaron en diciembre de 2021. El Consistorio aprobó la declaración de ruina de este inmueble, entendiendo que existía riesgo para sus ocupantes y que su situación urbanística impedía una rehabilitación. Los propietarios recurrieron tanto la orden de desalojo como esa declaración, con sus informes técnicos que avalaban que el edificio podía repararse.

El anterior equipo de gobierno propuso comprar los terrenos de es Codolar con el Impuesto de Turismo Sostenible, derribarlos y construir a cambio unas nuevas viviendas para los afectados en Platja d'en Bossa. Sin embargo, la tasación económica realizada entonces quedó invalidada por el Govern de Francina Armengol.

En 2025, un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento constató que los dos bloques de Don Pepe se tramitaron originalmente dentro de un mismo expediente y ahora ha permitido reconsiderar tanto la situación legal del bloque A como plantear la revocación de su declaración de ruina. De esta manera, tal y como ha aprobado el pleno este jueves, se parte de la base de una "presunción de legalidad de la tramitación de su licencia de obras".

El acuerdo de pleno

Esta iniciativa del equipo de gobierno del PP ha recibido el apoyo de la concejal de Vox, Araceli Colomar. Por su parte, tanto PSOE como Unidas Podemos y Ara Eivissa consideran que existen muchas dudas jurídicas en el informe aportado por el Ayuntamiento que impiden que fructifique esta vía. Como ejemplo, la quinta planta de ambos bloques seguirá fuera de ordenación, puesto que la licencia de obras de 1964 contemplaba que solo fuera de planta baja y cuatro pisos.

Por otra parte, algunos bajos se reconvirtieron en vivienda cuando no se permitía esta posibilidad. Además, apuntan a que la rehabilitación del edificio no depende exclusivamente de la Administración municipal, ya que necesitaría del visto bueno de Costas, Aena y Medio Ambiente.

La ex representante de Vox y ahora concejala no adscrita, Raquel Ripoll, comparte estos recelos. Tanto ella como las fuerzas de izquierda se han abstenido a la hora de votar esta equiparación jurídica de los dos edificios: no quieren torpedear una posible solución para los vecinos, pero tampoco ven segura la vía elegida por el equipo de gobierno ni que llegue a fructificar en una licencia de obras para una rehabilitación del inmueble.

Hoja de ruta

"Creo que este es un paso muy importante. Es verdad que queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos más seguridad con la medida que se ha aprobado hoy", apunta Silvia Hernández, presidenta de la comunidad de propietarios del bloque A y portavoz de los vecinos de los apartamentos Don Pepe.

Pese a su alivio, Hernández ha querido lanzar un mensaje, "a título personal", tras la celebración del pleno: "Estoy indignadísima por lo que he visto aquí", en alusión a los grupos políticos que se han abstenido. "El mundo cambiará cuando rememos todos a una y no miremos si esto lo ha hecho menganito o fulanito".

Juan Nadal (izquierda) y Silvia Hernández (centro) siguen el pleno en Sant Josep. / J.A.C.

Tanto Hernández como Nadal han mantenido una posterior reunión con el alcalde para acordar una hoja de ruta y presentar este acuerdo a todos los propietarios de los Don Pepe. Hasta entonces, en principio no habrá novedad al respecto, porque no se puede conceder la licencia de obras mientras la comunidad de propietarios mantenga los contenciosos contra el Ayuntamiento.

"Los retiraremos cuando tengamos un convenio que incluya la licencia que se va a dar o las ayudas para la rehabilitación", subraya Nadal. En este sentido, los representantes vecinales recuerdan que la reforma del bloque A se va a encarecer notablemente por los años que lleva de abandono y porque una de las escaleras ha quedado completamente agujereada por los puntales que se instalaron tras el primer desalojo.