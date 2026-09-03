Una turista viaja sola a Ibiza, sale de fiesta sin beber y revela lo que descubrió: "Estuve presente en todo momento"

Reservó un vuelo a Ibiza con menos de 24 horas de antelación, viajó sola, entró en un bar sin conocer a nadie y acabó bailando hasta la madrugada. La diferencia es que esta vez lo hizo sin beber alcohol. Ellie White ha compartido en redes su experiencia durante un fin de semana en la isla, donde, según cuenta, descubrió que podía disfrutar de la noche ibicenca sin necesidad de consumir alcohol.

White explica que siempre ha sido una persona espontánea, pero que durante años había asociado las noches de fiesta, las vacaciones y los planes improvisados con el alcohol. Su último viaje a Ibiza le ha servido, según cuenta, para comprobar que ambas cosas no tienen por qué ir de la mano.

"Reservé [el billete a] Ibiza menos de 24 horas antes de volar", relata en el vídeo. Llegó sola, entró por su cuenta en un bar y empezó a conocer a gente. Después vinieron el baile y una noche que se alargó hasta bien entrada la madrugada. "Dormí tres horas y volé a casa el domingo por la mañana", cuenta.

La particularidad de la escapada es que White decidió vivirla sin beber alcohol. Una experiencia que describe como especialmente positiva porque, asegura, pudo disfrutar de cada momento con la cabeza despejada. "Estuve allí para todo. Con la mente despejada, presente, emocionada y completamente dentro de la experiencia", explica.

La creadora de contenido bebiendo un cóctel sin alcohol. / Instagram

Tres noches en Ibiza sin alcohol

La creadora de contenido aprovecha para recordar su proyecto RISE Ibiza, una propuesta de tres noches dirigida a un grupo reducido de mujeres que buscan disfrutar de la isla sin que el alcohol sea el protagonista.

Según explica, la iniciativa combina cenas, baile, sol, actividades y la posibilidad de conocer a otras mujeres durante la estancia. White reconoce que una de las ideas que quiere cuestionar con este proyecto es que dejar de beber implique renunciar a la diversión o a la espontaneidad. "Sé que muchas mujeres se preocupan de que quitar el alcohol de la ecuación signifique quitar también la diversión, la espontaneidad, la confianza o la conexión", afirma.

Su experiencia en Ibiza, cuenta, le ha demostrado justo lo contrario: que también se puede viajar sola, entrar en un bar sin conocer a nadie, bailar hasta tarde y volver a casa con apenas tres horas de sueño sin necesidad de beber.