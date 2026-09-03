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Teatro en Ibiza: Paloma San Basilio se sube al escenario de Can Ventosa con 'Dulcinea'

La actriz y cantante protagoniza el 20 de septiembre una obra que revisa con humor e ironía el mito de la mujer perfecta

Paloma San Basilio en el papel de Dulcinea.

Paloma San Basilio en el papel de Dulcinea. / Instagram

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Redacción Digital

Ibiza

El Espacio Cultural Can Ventosa informa que las entradas para los próximos espectáculos programados, las propuestas de danza 'Skin Deep' y 'A thousand steps to silence' y la obra de teatro 'Dulcinea', con Paloma San Basilio como protagonista, ya están a la venta.

'Skin Deep' y 'A thousand steps to silence' se representarán el 18 de septiembre a las 20.30 horas, con entradas a un precio de 15 euros. La propuesta parte de la piel como primera superficie de contacto con el mundo y de su riqueza sensorial, vinculada a la profundidad de gestos como un abrazo y a la incomodidad que genera un mundo sin tacto, marcado por el aislamiento, la frustración y la pérdida del mundo.

La danza contemporánea llega a Can Ventosa.

La danza contemporánea llega a Can Ventosa. / Ayuntamiento de Ibiza

Tú Hoàng lleva a los bailarines de Of Curious Nature a un proceso de alejamiento meditativo de la agitación de la vida social cotidiana y sitúa coreográficamente al conjunto entre dos polos: la meditación estricta del movimiento y la agitación del ser. Por su parte, Helge Letonja y su conjunto trabajan el sentido de la piel en sus facetas a menudo inconscientes.

Of Curious Nature aborda la riqueza de la percepción de la piel, los estímulos de una caricia, el anhelo de intercambio de la piel y, al mismo tiempo, su alejamiento de aquello que no se puede asir, incluido el sentimiento de pérdida que surge.

La obra 'Dulcinea' se presenta en Can Ventosa.

La obra 'Dulcinea', con Paloma San Basilio, se presenta en Can Ventosa. / Ayuntamiento de Ibiza

Can Ventosa acogerá también la representación teatral de 'Dulcinea'. La obra presenta a Dulcinea, interpretada por Paloma San Basilio, ante el peso de ser la mujer perfecta, modelo de educación y encanto y dama y señora del más famoso caballero andante de la historia, una condición que ya no quiere seguir soportando.

La propuesta plantea un mundo en el que los ideales tienen cada vez menos cabida, la ética ha dado paso a la estética y la moral a la corrupción, y se pregunta si sigue teniendo sentido defender sueños imposibles y si, en la actualidad, Dulcinea resulta más necesaria que nunca. A través del humor, el dolor, la ironía y una absoluta sinceridad, el personaje trata de dar respuesta a esas cuestiones.

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La obra se presentará el 20 de septiembre a partir de las 20 horas. Las entradas cuestan 20 euros de forma anticipada y 22 euros en taquilla.

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